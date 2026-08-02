台積電先進製程 2、3奈米訂單滿手

台積電 先進製程再傳喜訊，供應鏈消息指出，在輝達 、超微 、博通等大客戶積極追單下，原本預期台積電3奈米今年底月投片量達18萬片的目標，可望提前於第4季初達陣；最新2奈米接單同步發燙，可望如期在今年底朝月投片量10萬片靠攏。

台積電並未對外公布個別製程的投片量或產能；至截稿前，台積電未評論上述消息。

業界分析，台積電3奈米投片量增加速度比預期快，伴隨良率同步向上，將助益整體營運持續衝鋒；2奈米量產初期雖面臨良率調整稀釋毛利率壓力，隨著產能規模擴大，相關負面影響也將逐漸淡去。

台積電在先進製程市場獨占鰲頭，公司先前在法說會提到，AI大趨勢持續驅動愈來愈多運算需求，這也代表對先進半導體的強勁需求。其客戶以及客戶的客戶持續釋出強烈的需求訊號與正面的前景展望，台積電對未來數年AI大趨勢仍抱持極高的信心。

市場原本預期，台積電今年底3奈米月投片量可達18萬片。據了解，由於客戶持續追單，台積電上半年3奈米月投片量已接近15萬片，第4季初月投片量即可達18萬片，提前二至三個月達到市場預期目標。

2奈米方面，供應鏈透露，台積電上半年月投片量已來到5、6萬片，預期到第4季初，月投片量將超過8萬片，並朝年底月投片量10萬片邁進，符合業界預期。

換言之，第4季初時，台積電2／3奈米月投片量合計將超過26萬片，成為帶動公司今年營收持續衝高的主力。

因應客戶龐大需求，台積電積極擴充先進製程產能。台積電已宣布，正新增三座3奈米晶圓廠，分別位於台灣、美國亞利桑納州，以及日本。在台灣也會持續轉換5奈米的設備來支援3奈米產能。

2奈米方面，台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清先前在今年北美技術論壇中表示，今年將同時有五座2奈米廠放量，包括新竹兩座、高雄三座。

台積電2奈米量產目標，為第一年晶圓產出較2023年3奈米第一年晶圓產出增加45%，2026年至2028年2奈米產能年複合成長率將達70%。