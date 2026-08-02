我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約「第二住宅稅」豁免申請 延長4周

抗憂鬱藥能停嗎？ 醫：「心情一好就停」恐提高復發風險

經濟迎來強勁擴張周期 台灣第2季經濟成長率「領先全球」 為中國的3倍

大陸中心／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣2026年上半年經濟表現領先全球，駐新加坡代表童振源指出，台灣已進入一個前所...
台灣2026年上半年經濟表現領先全球，駐新加坡代表童振源指出，台灣已進入一個前所未見的高成長階段。兩岸示意圖。（AI生成）

台灣主計總處日前發布第二季經濟成長概估達12.92％，創39年來同期最高成長率。駐新加坡代表童振源指出，台灣經濟成長率自2025年第一季的5.54％起逐季攀升，第四季首度突破雙位數，達12.95％；2026年第一季更進一步升至14.55％，創下近年新高。

童振源表示，雖然2026年第二季略為回落至12.92％，但仍穩居雙位數成長。連續三季維持雙位數經濟成長，在台灣過去發展歷程中極為罕見，也反映出台灣經濟正處於一波強勁的擴張周期。

童振源稱，若拉長時間觀察，2012年至2024年間，台灣年度經濟成長率介於1.08％（2023年）至6.72％（2021年）之間，平均僅3.22％。期間只有2021年受全球遠距商機興起及半導體景氣循環高峰帶動，成長率突破6％。

相較之下，2025年全年經濟成長率達8.76％，已創下近年最高紀錄；2026年上半年平均經濟成長率更高達13.72％，再度刷新紀錄，約為過去13年平均值的4.3倍，顯示台灣經濟已進入一個前所未見的高成長階段。

童振源指出，放眼主要經濟體，台灣2026年上半年的經濟表現亦明顯居於領先地位。2026年第一季，台灣經濟成長率高達14.55％，遠高於新加坡的6.3％及香港的5.9％，領先幅度超過8個百分點。

2026年第二季，台灣經濟成長率雖微幅回落至12.92％，仍明顯高於新加坡的5.7％，約為其2.3倍；同時約為中國4.3％的3倍、美國2.1％的6倍，以及歐盟1.2％的10倍以上，展現出台灣在全球主要經濟體中的突出成長動能。

台灣2026年上半年經濟表現領先全球，駐新加坡代表童振源指出，台灣已進入一個前所...
台灣2026年上半年經濟表現領先全球，駐新加坡代表童振源指出，台灣已進入一個前所未見的高成長階段。（取自童振源臉書）

精華 FAQ

  • 台灣主計總處概估第二季經濟成長率為12.92%，不僅仍維持雙位數，還創下39年來同期最高成長率，顯示景氣動能非常強勁。

  • 內文指出，台灣經濟成長率自2025年第一季5.54%起逐季攀升，之後連續三季維持雙位數，2026年第一季更升至14.55%，呈現明顯擴張周期。

  • 台灣第二季12.92%的成長率，高於新加坡5.7%、中國4.3%、美國2.1%及歐盟1.2%，約為中國的3倍、美國的6倍，展現全球領先表現。

新加坡

上一則

美日聯手干預日圓...近30年首見 貝森特字條「待辦事項」曝光

下一則

賀寶芙調查：亞太民眾健康意識提升 五分之四認整體健康極重要

延伸閱讀

半導體加持 南韓上季GDP成長優於預期

半導體加持 南韓上季GDP成長優於預期
台股創史上最大漲點3186點 上半年經濟成長率達13.72%

台股創史上最大漲點3186點 上半年經濟成長率達13.72%
香港第二季經濟放緩 增長低於預期

香港第二季經濟放緩 增長低於預期
美籍駐台記者：台灣重現亞洲四小龍氣勢…揭美台重大轉變

美籍駐台記者：台灣重現亞洲四小龍氣勢…揭美台重大轉變

熱門新聞

蘋果CEO庫克為降低不斷上漲的成本，積極遊說美國政府開放使用大陸記憶體，但是這一努力，遭到主要記憶體供應商美光科技強烈的阻撓。（路透）

庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對

2026-07-25 12:02
聯準會主席華許。(美聯社)

聯準會維持利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂

2026-07-29 14:18
台股7月迄今跌幅超過5%，但比起南韓股市暴跌逾21%，跌勢相對緩和。(本報系資料照)

台灣、南韓股票7月遭亞洲股票基金大砍 原因曝光

2026-07-25 10:26
川普重返白宮後一度熱門的「川普交易」，正成為股市輸家。（路透）

一度熱門的「川普交易」 正淪為股市輸家

2026-07-26 11:16
馬斯克（Elon Musk）現在身價，已跌回SpaceX上市之前。 美聯社

馬斯克財富幾近腰斬 回到SpaceX上市前水準

2026-08-01 10:07
聯準會（Fed）控制通膨能力遭質疑，促使一部分全球債券投資人減持美國公債，轉進澳洲、歐洲和亞洲諸國債券。（路透）

擔心Fed駕馭不了通膨 全球債券投資人減持美債、錢進這些市場

2026-07-30 07:30

超人氣

更多 >
住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他
愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差

愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差
蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？

蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？
婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠

婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠
華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站