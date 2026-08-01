我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

心肺衰竭5年死亡率達半數 醫揭「累、腫、喘」3大致命警訊

NBC女主播母親綁架案 警方公布勒索信內容 盼大眾提供線索

聯發科攻AI ASIC 市占目標上看20%

記者李孟珊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯發科31日法說會上，將2027年AI ASIC市占率目標上調至15%至20%，...
聯發科31日法說會上，將2027年AI ASIC市占率目標上調至15%至20%，展現搶攻客製化AI晶片市場的企圖心。圖為聯發科執行長蔡力行。(本報系資料照片)

AI基礎建設投資持續升溫，聯發科執行長蔡力行31日在法說會表示，在AI ASIC的布局同步加速，首代AI加速器ASIC即將進入量產、第二代產品開發進展順利，看好未來幾年資料中心業務快速成長，將2027年AI ASIC市占率目標，由原先預估的10%至15%，上調至15%至20%，展現搶攻客製化AI晶片市場的企圖心。

聯發科指出，首代AI加速器ASIC已完成開發，與美國大型雲端服務供應商密切合作，預計第4季開始量產，將成為資料中心業務的重要成長引擎，預估2026年資料中心相關營收可望突破20億美元，2027年成長動能將進一步增強。

聯發科認為，客戶除了追求更高運算效能，更重視整體持有成本（TCO）及每瓦效能（Performance per Watt），ASIC方案的重要性持續提升，研判2027年AI加速器ASIC可服務市場（SAM）規模仍維持800億美元，但客戶合作進展優於預期，因此調高市占率目標。

蔡力行進一步說，目前800億美元市場規模僅涵蓋AI加速器，尚未納入資料中心CPU、網路交換器及其他客製化晶片，若將產品線延伸至更多資料中心晶片領域，潛在市場規模有相當大的擴張空間，將為聯發科帶來更多成長機會。

蔡力行強調，除首代產品外，第二代AI ASIC亦依照規畫推進，相較第一代產品，第二代ASIC將進一步提升運算效能，改善整體系統成本，目前良率及可靠度均符合開發進度，擬定2028年初開始量產，屆時首代與第二代產品將同步貢獻營收，推升聯發科在AI ASIC市場的競爭力及市占率。

高速互連技術是聯發科後續布局重點，公司說明，448G SerDes開發進展順利，搭配共封裝銅互連（CPC）方案，可望2027年下半年完成相關IP準備，長期攜手台積電布局CPO方案，因應下一世代AI資料中心對高速傳輸與低功耗的需求。

另一方面，聯發科也深化先進封裝及供應鏈布局，透過DTCO設計技術協同優化，結合2奈米製程、CoWoS及EMIB-T等先進封裝技術，協助客戶打造超大尺寸AI晶片，更整合記憶體、基板等供應鏈資源，降低大型AI ASIC專案執行風險。

聯發科董事會31日也公告中長期資金調度方案。視市場狀況及公司資金需求狀況，發行國內或海外無擔保普通公司債或轉換公司債合計50億美元。

精華 FAQ

  • 主要因AI基礎建設投資持續升溫，且與美國大型雲端客戶的合作進展優於預期。公司認為客戶更重視TCO與每瓦效能，因此將目標由10%至15%上修至15%至20%。

  • 首代AI加速器ASIC已完成開發，預計第4季開始量產，並帶動資料中心業務成長，2026年相關營收可望突破20億美元。第二代產品則規劃2028年初量產。

  • 聯發科正推進448G SerDes、搭配CPC與長期CPO方案，並透過DTCO結合2奈米、CoWoS及EMIB-T等先進封裝技術，降低大型AI ASIC專案風險並擴大成長空間。

上一則

亞馬遜、蘋果兩樣情 費半創金融海嘯來最差單月 下周超微、SpaceX登場

下一則

歐元區通膨走高 增加再升息預期

延伸閱讀

英特爾財報財測優於預期 上季營收增25% 15年來首見

英特爾財報財測優於預期 上季營收增25% 15年來首見
SK海力士反擊「需求攀峰論」 看好AI投資穩固至2027年後

SK海力士反擊「需求攀峰論」 看好AI投資穩固至2027年後
英飛凌總裁談功率半導體 未來決勝AI供電新戰場

英飛凌總裁談功率半導體 未來決勝AI供電新戰場
英特爾CEO陳立武：14A拚2028量產 估ASIC潛在市場超過1,000億美元

英特爾CEO陳立武：14A拚2028量產 估ASIC潛在市場超過1,000億美元

熱門新聞

蘋果CEO庫克為降低不斷上漲的成本，積極遊說美國政府開放使用大陸記憶體，但是這一努力，遭到主要記憶體供應商美光科技強烈的阻撓。（路透）

庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對

2026-07-25 12:02
聯準會主席華許。(美聯社)

聯準會維持利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂

2026-07-29 14:18
台股7月迄今跌幅超過5%，但比起南韓股市暴跌逾21%，跌勢相對緩和。(本報系資料照)

台灣、南韓股票7月遭亞洲股票基金大砍 原因曝光

2026-07-25 10:26
川普重返白宮後一度熱門的「川普交易」，正成為股市輸家。（路透）

一度熱門的「川普交易」 正淪為股市輸家

2026-07-26 11:16
聯準會（Fed）控制通膨能力遭質疑，促使一部分全球債券投資人減持美國公債，轉進澳洲、歐洲和亞洲諸國債券。（路透）

擔心Fed駕馭不了通膨 全球債券投資人減持美債、錢進這些市場

2026-07-30 07:30
美國聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）。（路透）

聯準會下周有可能意外升息？經濟學家點出理由

2026-07-25 10:35

超人氣

更多 >
不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆

不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆
奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來
謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民
網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假

網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假
獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說

獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說