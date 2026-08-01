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中國7月製造業PMI跌破榮枯線 49.2創5個月新低

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國7月製造業採購經理人指數（PMI）為49.2，跌破50榮枯線，來到五個月新低；涵蓋服務業及營建業的非製造業PMI跌至49，創下2022年12月以來最低水準。官方歸因於淡季及基期偏高，分析則認為內需疲弱、建築活動降溫及颱風干擾生產是主因。

中國國家統計局31日公布，7月製造業PMI為49.2，月減1.1，非製造業商務活動指數為49，月減1.2；綜合PMI產出指數為49.3，月減1.3，顯示企業生產經營活動較6月放緩。

中國國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀，7月製造業PMI回落是受前期製造業較快增長基數較高、部分製造業產業進入傳統生產淡季等因素影響。裝備製造業和高技術製造業PMI明顯高於製造業總體，保持較快擴張，消費品產業和高耗能行業PMI下跌，供需景氣度偏弱。

針對非製造業商務活動指數有所下降，霍麗慧表示，暑假期間的休閒娛樂和旅遊增加，航空運輸、住宿、文化體育娛樂等較6月明顯回升，批發、貨幣金融服務等下降幅度較大，是7月服務業景氣度回落的主要因素。近期部分地區高溫暴雨洪澇災害，建築業施工進度也有所放緩。

路透指出，今年上半年，強勁的製造業及商品出口，在一定程度上緩解中東石油危機對中國經濟的衝擊，並抵銷房地產市場低迷及就業疲弱帶來的影響。不過，本月PMI數據顯示，中國經濟成長動能正在減弱。

美聯社引述Capital Economics分析，中國國內商品需求疲弱，包括建築活動放緩，是PMI下滑的主因，而7月侵襲中國的多個颱風，也可能干擾製造業生產。

中國物流與採購聯合會分析師張立群表示，PMI數據顯示，中國經濟下行壓力進一步增加，國內需求不足，已成為制約生產能力釋放的突出問題，產業及企業正面臨極大的挑戰。

ING銀行大中華區首席經濟學家宋林評論，最新PMI數據，對下半年首波經濟數據而言，不是令人樂觀的開端。

精華 FAQ

  • 7月製造業PMI為49.2，月減1.1，已跌破50榮枯線並創5個月新低，顯示製造業擴張轉弱，企業生產與接單動能明顯放慢。

  • 非製造業商務活動指數降至49，主要因批發、貨幣金融服務等回落，但暑假帶動航空運輸、住宿、文化體育娛樂回升，整體仍受建築施工放緩拖累。

  • 分析認為，PMI下滑反映內需不足、建築活動降溫與颱風干擾生產，顯示中國經濟下行壓力增大，下半年首波數據也不屬於樂觀開端。

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