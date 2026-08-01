拚經濟 中國砸252億美元衝核電 一口氣准建8機組

中國國務院近批准新建四個核電項目，共計八台新機組。圖為廣東太平嶺核電廠1號機組。（新華社資料照片）

中國31日一口氣批復核准新建四個核電項目共計八台核電機組，其中有兩個項目是新建核電廠，這是中國今年首次批准新核電項目，總投資超過人民幣1700億元（約252億美元）。

央視新聞聯播報導，中國國務院 常務會議31日決定核准遼寧莊河一期工程等四個核電項目，澎湃新聞進一步報導，另外三個項目分別位於浙江、廣東與山東。核電工程向來是擴大投資，刺激經濟成長的重要基礎建設。

報導引述多方消息指出，此次在國常會上獲批的新項目包括浙江金七門核電二期工程（三、四號機組），廣東太平嶺核電三期工程（五、六號機組），遼寧莊河核電一期工程（一、二號機組），山東萊陽核電一期工程（一、二號機組），共計八台新機組。

莊河、萊陽項目為新的核電廠址；金七門是浙江第四個核電基地，建成後可為浙江省和長三角地區能源電力保供和綠色低碳轉型提供有力支撐。太平嶺核電三期工程位於廣東省惠州市惠東縣，新增機組是因應大灣區用電需求。金七門與太平嶺這兩個項目也是升級後的「華龍一號2.0版」正式落地。

中國能源新聞網報導，除了萊陽項目採用「國和一號」機組，其餘三個項目均採用「華龍一號」技術路線，金七門與太平嶺均採用「華龍一號2.0版」堆型，單台額定容量120萬千瓦。

31日批復是「十五五」（2026至2030年）時期首批獲得核准的核電機組。據中國國家能源局數據，「十四五」期間，中國共核准46台核電機組。此次核准後，中國在運和核准在建機組將達120台，裝機容量1.35億千瓦，總規模居世界第一。

報導指出，此前的2022年至2025年，中國連四年每年核准十台以上核電機組。今年的新建核電項目有望繼續保持常態化審批節奏。

央視報導，中國國務院總理李強31日主持召開國務院常務會議，要求以全球最高安全標準建設和運營核電機組，加強全鏈條全領域安全監管，確保核電安全萬無一失。

中國持續擴大「風光水核」等綠電的非化石能源供給規模。中國國家能源局近日指，今年前六個月，中國煤電發電量為2.5兆千瓦時，占總發電量的比重降至49.7%，半年發電量占比首次低於50%。