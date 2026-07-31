整合飛書、豆包產品團隊 字節大整軍搶AI辦公商機

字節跳動重組AI及ToB業務，爭奪企業端AI辦公應用入口。(路透)

中國科技大廠正加速調整AI代理業務布局。字節跳動30日啟動整合飛書與豆包產品團隊，並將飛書GTM（市場、銷售、客戶服務）團隊與火山引擎整合，成立新的To B市場組織。此前，騰訊、阿里巴巴 等已陸續整合旗下AI辦公產品與團隊，爭奪企業端AI辦公應用入口。

據科創板日報報導，字節跳動此次調整後，旗下一站式企業級協作與AI辦公平台飛書產品團隊與豆包產品團隊將整合，成立新的豆包產品團隊，由豆包負責人趙祺負責，飛書負責人謝欣向趙祺匯報。

字節表示，此次整合旨在加強豆包、飛書與火山引擎產品協同，提升AI To B戰略優先級。

近期，阿里巴巴、騰訊也相繼調整AI辦公產品布局。阿里日前整合QoderWork、悟空、MuleRun三款Agent產品，推出「千問辦公」，由釘釘新任CEO陳宇森負責；騰訊則將QClaw產品中心相關業務及部分團隊調整至雲產品六部，該部門也是AI辦公智能體WorkBuddy所在部門。

易觀分析（Analysys）近日發布一份報告顯示，6月中國桌面端AI辦公智慧體月訪問量突破6000萬次。騰訊WorkBuddy以2097萬次登頂，超過第二名字節跳動Trae（1279萬次）和第三名阿里QoderWork（788萬次）的總和。

上述行業正處在高速增長中，艾媒諮詢發布的「2026年中國AI辦公智慧體產業發展白皮書」顯示，2025年中國AI智慧體市場規模已達人民幣804億元，年增123.2%，預計2030年將達人民幣6968億元（約新台幣3.34兆元）。

華爾街見聞指，AI辦公產品早期多採取多線探索模式，中國科技企業透過不同團隊開發產品，尋找AI代理落地場景；隨著大模型與AI代理技術發展，企業開始調整產品線，集中資源推進AI辦公應用，企業需求也從內容生成，轉向AI讀取企業知識、理解組織權限及調用業務工具完成工作任務。

報導分析，隨字節完成此次整合，中國主要網路大廠已由各自試錯轉向集中兵力，企業AI代理競爭正式進入決戰階段。

報導指，相關企業爭奪的不再只是單一AI產品，而是企業日常工作的第一入口；誰能占據辦公場景，誰就更有機會成為下一代企業AI生態核心。