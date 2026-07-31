台股失守4萬關 融資減肥醞釀反彈

台股 經歷兩天內暴跌3595點後，30日上演1751點震盪洗盤，持續最後浮額洗清，盤中在台積電 領軍電子權值股衝高下，一度反彈1116點，終場下跌105點收3萬9933點，失守4萬點大關，但已醞釀止跌反彈跡象；集中市場融資再減肥131.4億元（台幣，下同），跌破5000億元關卡，餘額降至4938.6億元，合計上市櫃兩市減175.3億元。

美股四大指數30日早盤同步走揚，台積電ADR飆漲逾8%，帶動台指期夜盤早盤一度飆漲逾千點。第一金投顧董事長黃詣庭、華南投顧董事長呂仁傑、台新投顧總經理黃文清等指出，美國聯準會 按兵不動讓利率不確定性淡化，雖仍有升息疑慮，但加權指數經過連日修正，由最高點4萬8218點一路到30日收盤3日9933點，跌幅17.1%，同期間融資餘額由6313.4億元降至4938.6億元，減幅21.7%大於指數，可見籌碼正快速沉澱。

短線應觀察三指標，第一，美科技巨頭蘋果、亞馬遜財報公布，聚焦資本支出與展望。

第二，南韓股市個股槓桿型商品保證金新制31日上路，觀察去槓桿效應是否已經告一段落及亞股連動性；第三，台股融資清洗進度，上市櫃融資29日單日暴減521億元，30日再減175.3億元，合計兩天減肥696.3億元，正快速清洗籌碼，且外資台指期未平倉空單逆勢減少1768口至8.1萬口，未再加空有利止穩。

法人表示，指數連二日守住半年線、未再創低，大盤正醞釀跌深反彈契機；預期短線第一波反彈壓力區看10日線4萬2789至季線4萬4056點之間，反彈幅度約一成。然上檔層層套牢壓力沉重，V轉可能性較低，推測第3季將維持於季線至半年線間的區間整理格局。

台股30日早盤強勢大漲逾千點至4萬1155點，終場下跌105點收3萬9933點，告別自5月4日來的4萬點之旅，但成功守住半年線3萬9327點支撐，台積電、聯發科、台達電等指標權值股亦守住前日低點，暗示行情出現止穩跡象；30日指數高低震盪高達1751點，寫台股史上前五大震點紀錄，成交值1.14兆元。

法人動態上，外資賣超483.1億元、連三賣；自營商賣超152.2億元、連五賣；投信買超139.9億元，最挺台股已經連27買，三大法人合計495.4億元、連三賣；八大公股行庫則持續護盤69.2億元、連五買。

另據金管會統計，截至29日整戶擔保維持率仍有161.63%，不限用途借貸也遠高於130%催繳線，顯示暫未見到全面性斷頭潮。