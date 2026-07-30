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台灣製造業 吃到AI紅利大餅少於2成

記者洪安怡／綜合報導
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AI與半導體持續撐起台灣經濟成長，但這股紅利尚未全面流入其他產業。圖為高雄岡山螺...
AI與半導體持續撐起台灣經濟成長，但這股紅利尚未全面流入其他產業。圖為高雄岡山螺絲工廠。（記者劉學聖／攝影）

AI與半導體撐起台灣經濟成長，但根據中經院最新調查，製造業僅不到兩成切入半導體供應鏈，非製造業則主要透過物流、工程及專業服務承接商機，顯示AI紅利尚未外溢到其他產業，仍集中於特定供應鏈，距離形成全面性產業景氣循環仍有段距離。

另外在美國關稅壓力下，台廠評估赴美設廠，中經院調查亦顯示，28.2%製造業已有或已規劃赴美布局。

根據中經院2026年上半年經理人營運展望調查，製造業有17.6%已切入半導體供應鏈，另有10.6%正規劃進入。

已切入的製造業中，38.8%表示訂單、詢單、採購量或營收比重已有增加，顯示AI與高階製程投資確實帶動周邊需求。只不過尚未成為主要收入來源。

各產業受惠程度也有明顯差距。電子暨光學業有22%切入半導體供應鏈，54%表示營運出現變化，均居製造業之首；電力暨機械設備業也因設備商須貼近客戶廠區，受惠程度相對較高，基礎原物料與化學生技則是呈現「隨客戶移動」。

相較之下，食品暨紡織業幾乎未直接切入半導體供應鏈，營運出現變化的比率僅13%；交通工具業切入比率也僅5.9%，反映AI紅利仍高度集中於電子、設備及原物料等關聯產業。

非製造業則透過物流、工程、專業服務及通路節點承接外溢需求。

調查顯示，26.4%業者已服務台積電或半導體供應鏈，其中運輸倉儲業與半導體供應鏈關聯度最高，達42.3%；營造暨不動產業為35.5%，教育暨專業科學服務業則為30.8%。

從營收依賴程度觀察，多數非製造業與半導體供應鏈連結仍不深，有36.4%業者表示相關營收占比偏低；僅營造暨不動產業綁定程度較高，63.6%有效回答業者指出，半導體或高階製程客戶占公司營收比重達一半以上。

隨著地緣政治風險升高，台積電持續擴大赴美投資，政府也鼓勵台廠跟進布局，半導體供應鏈是否隨主要客戶前往美國，成為外溢效益能否進一步擴大的觀察重點。

中經院調查亦顯示，製造業已有或規劃赴美布局者占28.2%，非製造業僅17.2%，且多以設立辦事處、業務開發據點、營運據點或客服中心等輕資產模式為主。

整體來看，AI與半導體紅利雖已向外延伸，但現階段仍集中於關聯供應鏈及支援服務，尚未形成全面性的產業擴張。

精華 FAQ

  • 根據中經院2026年上半年調查，製造業有17.6%已切入半導體供應鏈，另有10.6%正規劃進入，顯示AI相關商機已出現，但仍未成為多數製造業的主要收入來源。

  • 電子暨光學業受惠最明顯，22%已切入半導體供應鏈、54%營運出現變化；電力暨機械設備業與基礎原物料、化學生技也因貼近客戶而受惠，但食品紡織與交通工具業相對有限。

  • 中經院調查顯示，28.2%製造業已有或規劃赴美布局，非製造業則為17.2%。多數非製造業採辦事處、業務開發或客服中心等輕資產模式，反映供應鏈外移壓力正在增加。

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