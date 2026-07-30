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中國光通訊龍頭 中際旭創訂單到明年

記者林茂仁／綜合報導
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中國光通訊巨頭中際旭創稱，目前光通訊行業需求強勁。（本報資料照片）
中國光通訊巨頭中際旭創稱，目前光通訊行業需求強勁。（本報資料照片）

中國光通訊龍頭中際旭創表示，訂單已接到2027年，AI需求能見度已延伸至2028年，並否認高階產品1.6T光通訊模組惡性降價傳聞及對AI資本開支的擔憂。

華爾街見聞報導，傳競爭對手的1.6T光通訊模組報價大降至600美元搶單，導致中際旭創股價大跌，中際旭創28日晚間臨時召開投資者電話會議，強調明年的1.6T產品價格，肯定遠高於傳聞水準。

中際旭創表示，光通訊模組的需求能見度已延伸到2028年，幾乎所有客戶都已經下達2027年訂單，且不是一般性指引，而是真實訂單，部分重點客戶已給出2028年新產品具體需求指引，金額非常大。

針對市場擔憂的價格戰與惡性競爭，中際旭創指出，業界每年有正常價格調整，但當前需求旺盛、物料緊張、1.6T交付能力稀缺，不存在動輒下降百分之幾十的主流報價行為。

對於AI資本開支是否見頂的悲觀情緒，中際旭創用實際的訂單能見度指出，2027年的需求相較2026年增幅可觀，特別是800G和1.6T的確定性極強，且將出現2.4T、NPO等新產品。

陸媒金融界分析，市場擔憂的核心風險是光通訊產能過剩、價格戰吞噬利潤，但供給端稀缺性是2027年行業最硬的基本面支撐。

中際旭創指出，光通訊產品在下游客戶資本支出中的占比正在不斷加速提升，一方面是因為技術迭代極快（2026年1.6T大批量，2027-2028年推2.4T/3.2T及NPO），另一方面是應用場景激增。

精華 FAQ

  • 因市場傳出競爭對手1.6T模組報價大降至600美元搶單，導致股價下挫；公司遂緊急澄清，強調明年1.6T價格仍遠高於傳聞水準。

  • 中際旭創表示，幾乎所有客戶都已下達2027年訂單，且不是一般性指引，而是真實訂單；部分重點客戶還已給出2028年新產品的具體需求，金額很大。

  • 公司認為目前需求旺盛、物料緊張，1.6T交付能力也稀缺，不存在大幅降價的主流報價；同時以訂單能見度指出2027年需求仍強，800G、1.6T及後續2.4T、NPO前景明確。

華爾街

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