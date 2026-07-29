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半導體、記憶體成台股重災區 市值1天少3兆台幣

記者尹慧中朱子呈／綜合報導
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台股晶片股28日成重災區，半導體加記憶體一日內市值大減3兆元（台幣，下同），為大盤殺盤重心。

半導體三雄台積電、聯發科、日月光投控28日慘跌，三家市值一日跌掉2.63兆元；記憶體族群全面熄火，南亞科、華邦電、群聯、旺宏四家指標記憶體市值一天銳減約2844.3億元，加上晶豪科、鈺創、愛普、力成、宜鼎、凌航、威剛、十銓、宇瞻、創見等，累計市值掉3000億元，半導體加記憶體一日內市值大減3兆元。

台積電28日跌70元，收2280元，市值銳減1.81兆元；聯發科打至跌停3315元，下跌365元，市值縮水5854.2億元；日月光下跌54元收554元，市值減少2414.1億元，代表晶圓、IC設計與封裝的半導體三強一天內市值減少逾2.63兆元。

南亞科下跌43.5元、收392.5元，市值縮水1500億元；華邦電下跌16元、收144元，市值減少約720億元；群聯跌170元、收1650元，市值蒸發375.8億元；旺宏跌12.5元、收113元，市值蒸發約247.7億元。四家指標記憶體台廠市值一天也減少約2844.3億元。

陸企傳出開發出DUV、加上記憶體廠長鑫崛起，日韓股記憶體三強鎧俠、三星、SK海力士重挫逾一成，加上費半前晚重挫，賣壓蔓延至台股，外資擴大賣超台積電1.4萬餘張，投信與自營商站在買方，法人認為台積電基本面無太大改變，仍須觀察美股財報季連動美股修正何時告一段落。

台積電先前法說會頻傳利多，包括上修資本支出達600-640億美元飆新高，調高全年美元營收展望。台積電董事長魏哲家也說，調高資本支出是因支援客戶需求。

台積電持續投資也是因應來自 5G、AI和高速運算（HPC）等產業大趨勢多年結構性需求。

聯發科28日股價重挫跌停，以今年6月初股價高點4970元來看，兩個月來累計跌幅達33.2％。

聯發科將於7月31日舉行法說會，將公布第2季財報與展望。

精華 FAQ

  • 主要受到費半前晚重挫、外資擴大賣超，以及市場傳出陸企開發DUV、長鑫崛起等消息影響，賣壓迅速蔓延到台股晶片與記憶體族群。

  • 台積電、聯發科、日月光投控三雄一天合計市值減少逾2.63兆元，其中台積電少1.81兆元最多，聯發科跌停、市值縮水5854.2億元。

  • 南亞科、華邦電、群聯、旺宏等指標股合計市值約少2844.3億元，整體記憶體族群約減少3000億元。後續需觀察美股財報季與台積電基本面、聯發科法說展望。

台積電

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