京東首創「無人車+地鐵 」同城配送模式 運力提升10%

京東首創「無人車+地鐵」同城配送新模式。(取材自微信)

京東首創「無人車+地鐵」同城配送新模式，利用無人車接駁地鐵運送包裹，串聯倉庫、地鐵站 與分揀中心，省去貨車轉運與多次裝卸流程，並利用地鐵離峰運力提升配送效率。

據「京東物流黑板報」微信公眾號，在深圳坪山區，打包封裝的包裹先由無人車從倉庫運送到地鐵站，由站務人員將貨箱搬進車廂，地鐵抵達寶安區後，另一台無人車已在出站口等候，裝上貨箱直送分揀中心，無人車集貨、地鐵跨區、無人車接駁，三段連成完整直運鏈路。

該模式省去了中間貨車中轉、多次裝卸的冗餘環節，將受路況干擾較大的地面運輸，替換為準點穩定的地下軌道交通。同時充分覆用地鐵平峰富餘運力，不影響市民日常出行，既能穩定保障快件流轉效率，也為未來商超的同城配送探索打下基礎。

過去，同城跨區快件需夜間貨車轉運，大多要到隔日才能進入分揀派送環節；如今包裹可以在白天搭乘地鐵，當天就能分揀配送至各營業據點，用戶提前半天就可收貨。營運數據顯示，應用「無人車+地鐵」新模式後，運輸成本降低約60%，運力利用率提升10%，普通消費者也能更早收到同城包裹。

京東積極布局無人物流領域。截至目前，已在深圳部署近百台無人車，涵蓋22個包裹網點，累計開通121條夜間配送路線。京東物流「獨狼」無人車已迭代至第六代Plus版本，預計今年交貨數千台。未來5年還將採購100萬台無人車、10萬架無人機和300萬台機器人。

截至目前，京東物流已在深圳投放近百輛無人車，覆蓋22個快遞據點，累計開通121條夜間配送線路。作為無人配送「主力」，京東物流「獨狼」無人車搭載多感測器融合感知系統，暗光環境下可精準識別路況與障礙物，170公里滿載續航適配多場景轉運需求，具備24小時穩定運營能力。