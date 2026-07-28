赴港IPO前夕Shein披露美業務接受FTC調查 恐影響財務表現

中國快時尚電商平台Shein（希音）近日表示，旗下美國業務正接受美國聯邦貿易委員會（FTC）調查。（路透）

中國快時尚電商平台Shein （希音）近日表示，旗下美國業務正接受美國聯邦貿易委員會（FTC）調查，但並未說明FTC正在調查的具體內容。Shein表示，若調查結果要求公司支付相關款項，可能對財務狀況及營運成果造成重大不利影響。

路透報導，Shein在提交香港 交易所的文件中表示，公司正配合FTC調查。Shein指出，無論調查最終透過和解或其他方式解決，都可能要求公司支付「重大金額」，並可能對集團財務狀況及營運表現造成重大不利影響。

FTC發言人於當地時間28日證實，該機構正在對Shein展開消費者保護調查。《信報》指出，FTC主要負責執行美國針對不公平及欺騙性商業行為的相關法律，過去曾調查涉及壓制負面評論、隱藏費用或誤導性定價、運輸和退款流程，以及隱私和資料相關問題等案件。

另據財經媒體CNBC報導，FTC過去曾調查涉及「暗黑模式」（dark patterns）的消費者行為。FTC將其定義為企業透過設計技巧和心理策略，例如預先勾選選項、難以查找及閱讀的資訊揭露，以及令人困惑的取消訂購政策，引導消費者做出可能犧牲金錢或資料的決定。

報導指出，Shein在應用程式中採用倒數計時、遊戲化折扣及限時促銷等方式，營造消費緊迫感並促使消費者消費。FTC在2022年發布的暗黑模式報告中，也將倒數計時列為常見案例之一。

此外，Shein近年也因供應鏈及商業模式受到美國等地關注。路透指出，Shein原規劃赴美國及英國上市，但供應鏈風險披露成為上市計畫的重要障礙，後續轉向香港IPO。1名知情人士表示，中國監管機構曾反對上市文件將維吾爾族強迫勞動列為潛在風險。

Shein持續否認供應鏈存在強迫勞動。公司去年致函英國國會議員時表示，在英國政府質疑其勞動條件及供應鏈管理後，Shein於2023年及2024年供應鏈中，每年各發現2起童工案例。

此外，Shein近年也面臨美國政府審查。公司去年支付70萬美元，與美國加州4個郡因運輸延誤提起的訴訟達成和解；美國德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）去年12月也表示，正在調查Shein供應鏈及製造相關作法。

正籌備在香港上市的Shein，其最新財務資料顯示，美國取消小額包裹免稅政策後，公司銷售成長放緩，加上1筆一次性會計費用影響，今年第1季由盈轉虧，淨虧損達9,900萬美元。Shein曾因精簡營運模式受到市場關注，2022年一輪募資中估值接近1,000億美元。