中國上半年工業利潤 增長18.7％ 衝近4兆人民幣

中國國家統計局27日公布，今年上半年規模以上工業企業利潤人民幣3.95兆元，年增18.7%。（新華社）

中國國家統計局27日公布，今年上半年規模以上工業企業利潤人民幣3.95兆元，年增18.7%，其中人工智慧（AI）與各領域加速融合，帶動算力需求大幅成長，電腦、通信和其他電子設備製造業利潤大增96.9%，集成電路製造業利潤更暴增2579%。

電子相關產業成為工業利潤增長重要支撐。上半年，電腦、通信和其他電子設備製造業利潤年增96.9%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長8.5個百分點。

其中，在伺服器及高性能工作站相關領域，電腦整機製造業利潤年增689%，電腦周邊設備製造業增長305%；電子器件製造領域中，集成電路製造業利潤增長2,579%，半導體分立器件製造業增長31.2%。

除此之外，電子專用材料製造業利潤年增209%，電子電路製造業增長26.9%；與資料中心內部互連相關的光纖製造及光纜製造業，利潤分別增長410%及39.8%。

不過，受到國內市場壓力影響，今年上半年汽車製造業利潤下降19.5%，6月汽車的銷量連續第九個月下滑。

路透分析，上述數據進一步證明世界第二大經濟體復甦速度不一，製造業受惠於強勁的海外需求，而與國內消費相關的產業則持續舉步維艱。

當前，中國經濟最鮮明的特徵，就是極致的K型兩極分化。上行賽道景氣度超乎預期，出口連續11個季度保持上揚，上半年整體增長13.4%；依託全球AI浪潮，積體電路出口暴增96.1%，算力、半導體、新能源、高端裝備撐起新經濟半邊天，企業利潤、訂單量全線走高。

可與之反差強烈的是傳統內需賽道持續遇冷，商品房銷售面積下滑11.6%，地產上下游建材、家居、家裝行業跟著陷入低迷；家電、乘用車大宗消費持續收縮。一邊是科技新貴收入持續攀升，一邊是普通工薪階層增收放緩，行業、群體之間的差距不斷拉大。

各方注意力轉向7月底舉行的中共中央政治局會議，這是一次重要的經濟政策制定會議。

多家機構預判，7月底政治局會議定調之後，財政以及貨幣政策會同步適度加力。

然而，專家指出，只靠高端科技出口拉動經濟，根基並不穩固，中國國內十幾億人的內需市場，才是抵禦外部風險的根本底氣。基於此，下半年政策不會一味傾斜高新產業，而是會兼顧兩頭，既要持續培育新質生產力，也要推出舉措穩住地產鏈條、提振大眾消費、扶持中小實體商戶，讓整體復甦更加均衡。