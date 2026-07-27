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中國AI模型使用度冠全球 連13周超美

記者謝守真／綜合報導
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中國AI大模型在全球開發者市場的使用熱度持續升高，小米MiMo-V2.5最受青睞...
中國AI大模型在全球開發者市場的使用熱度持續升高，小米MiMo-V2.5最受青睞。(新華社)

中國AI大模型在全球開發者市場的使用熱度持續升高。根據AI模型服務平台OpenRouter最新數據測算，上周中國AI大模型周調用量達33兆Token，為同期美國模型的14.1倍，且已連續13周超越美國，穩居全球首位。其中，小米MiMo-V2.5周調用量升至全球第一。

每日經濟新聞指出，根據OpenRouter最新數據測算，上周（7月20日至26日）全球AI大模型總調用量達58兆Token，較前一周下降6.75%。其中，中國AI大模型周調用量達33兆Token，美國AI大模型周調用量為2.34兆Token。

報導提到，上周全球AI大模型調用量排名前五均為中國模型，其中小米MiMo-V2.5升至第一，周調用量達10.5兆Token，較前一周增長12%。

此前連續兩周排名第一的騰訊Hy3，因免費版本從OpenRouter下架，周調用量下降85%至1.76兆Token，排名降至第九；騰訊Hy3收費版本則以3.94兆Token位居第三。

此外，DeepSeek-V4-Flash升至第二，周調用量達6.37兆Token；智譜GLM-5.2及DeepSeek-V4-Pro分居第四、第五，其中DeepSeek-V4-Pro首次進入前五。

報導指出，Anthropic旗下Claude Opus 4.7及Claude Opus 4.8雙雙跌出榜單，近一年來首次沒有Anthropic模型入榜，美國廠商僅剩輝達Nemotron 3 Ultra一款模型。

精華 FAQ

  • 根據OpenRouter測算，上周中國AI大模型周調用量達33兆Token，美國僅2.34兆Token，前者約為後者的14.1倍，顯示中國模型在開發者市場熱度明顯領先。

  • 小米MiMo-V2.5上周周調用量升至全球第一，達10.5兆Token，較前一周成長12%。這也反映中國模型不只總量領先，單一產品的使用熱度同樣強勁。

  • 上周全球AI大模型前五名全是中國模型，Anthropic旗下Claude Opus 4.7與4.8雙雙跌出榜單，近一年來首次無Anthropic模型入榜，美國僅剩輝達Nemotron 3 Ultra。

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