享領先者紅利 台積電衝2奈米 業績逐季挑戰創高

台積電 最先進的2奈米產能搶手，在台灣五個廠量產進度快速推進。業界傳出，台積電近期表揚單一廠區晶圓20廠的2奈米產能已達每月生產2萬片里程碑，新產能也加速開出。法人看好，台積電2奈米家族享有領先者紅利，攜手多元人工智慧（AI）應用客戶群一同成長，業績逐季挑戰創新高目標。

對於2奈米相關量產議題，台積電日前重申，有關產能說明依據公告或法說會相關資訊。台積電2奈米製程的生產基地位於新竹寶山以及高雄廠區，分別為晶圓20廠與22廠區。

業界傳出，寶山單一廠區今年5月達成月產規模2萬片里程碑，且持續增加，加計高雄廠區新產能，整體2奈米家族生產規模可望逐月擴大。

台積電先前公告，2奈米（N2）技術如期於2025年第4季開始量產。N2採用第一代奈米片（Nanosheet）電晶體技術，提供全製程節點的效能及功耗進步，台積電也發展低阻值重置導線層與超高效能金屬層間電容，持續提升2奈米製程效能。

台積電N2技術是目前半導體業界最先進的量產技術，後續2奈米系列技術延伸出N2P，進一步提高效能與功耗優勢，預計2026年下半年量產。

台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清先前在今年北美技術論壇中表示，因應AI強勁需求，今年將同時有五座2奈米廠放量，包括新竹兩座、高雄三座。台積電2奈米量產目標，為第一年晶圓產出較2023年3奈米第一年晶圓產出增加45%，2026年至2028年2奈米產能年複合成長率將達70%。

分析各技術節點占營收比重，2奈米製程占第2季晶圓銷售3%，3奈米製程30%，5奈米製程33%，7奈米製程則為11%。先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的77%。法人看好3奈米製程持續擴充，第3季來自3奈米營收將首度超越5奈米，2奈米產出貢獻持續擴大，同步帶動業績成長。