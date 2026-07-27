奇瑞汽車全球銷量突破2000萬輛 董事長：不再參與內卷

奇瑞汽車強調未來將從追求銷量轉向品牌提升、技術突破及價值創造。圖為奇瑞河北石家莊的新能源汽車組裝廠。（新華社）

中國車企奇瑞集團全球累計銷量突破2000萬輛之際，董事長尹同躍宣稱「2000萬輛之後，我們不再參加『內卷』（意即過度競爭）」，強調未來將從追求銷量轉向品牌提升、技術突破及價值創造。然而，奇瑞在出口成長之際，該品牌在中國市場卻面臨銷量下滑壓力，旗下新能源品牌星途、智界表現承壓。

第一財經指出，7月25日，奇瑞集團全球累計銷量正式突破2000萬輛。同日，旗下風雲A9迎來上市發布會，該款車將作為奇瑞集團第2000萬輛車正式交付給用戶。

尹同躍在會上表示，「2000萬輛之後，我們不再參加內捲，我們不再只追求銷量，而是要追求品牌向上，追求價值更大的創造，追求技術更多的突破，追求客戶滿意度更大的提升」。

奇瑞旗下目前有奇瑞、捷途、星途、智界和iCar5大品牌。其中，風雲是奇瑞打造的第一款車，也是奇瑞第一款走向海外的全球車，如今已全系煥新為新能源智慧車。今年上半年，奇瑞汽車銷量127.5萬輛，較去年同期126萬輛年增微幅。另，從集團口徑看，奇瑞集團累計出口汽車94.110000輛，年增71.5%，連續4個月刷新中國汽車單月出口紀錄。

不過，尹同躍上述表態的背景是，奇瑞在中國市場正面臨壓力。奇瑞出口成長強勁的同時，中國銷量仍出現下滑。尹同躍表示，今年汽車行業面臨壓力，奇瑞今年在中國少發了15萬台車，體感上有較明顯下滑幅度。但他指出，奇瑞上半年主動「擠掉水分」，大幅降低經銷商庫存，希望今年下半年業績回升。

奇瑞新能源品牌仍然面臨銷量壓力。今年上半年中國新能源車滲透率持續提升，但奇瑞旗下星途與智界銷量均下滑。其中，與華為合作的智界上半年銷量為44929輛，年減56.9%；星途銷量為6萬208輛，年減44.9%。

中國乘聯分會近期數據顯示，今年上半年中國車市整體下滑，純電車型成為唯一增長的新能源形式。風雲A9進入純電市場，有望對奇瑞中國市場業務帶來提振。