我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯為何不和柯瑞聯手？勇士記者：西區有雷霆、馬刺

謝賢生前最後心願曝光 預錄影片留給謝霆鋒 親吐1句話交代

華為逆襲 今年AI晶片出貨將倍增

編譯季晶晶、記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華為今年AI晶片總出貨量預估約150萬顆，是2025年的兩倍。（新華社）
華為今年AI晶片總出貨量預估約150萬顆，是2025年的兩倍。（新華社）

知情人士透露，華為今年AI晶片總出貨量預估約150萬顆，是2025年的兩倍；其中昇騰950晶片計畫生產約75萬顆，但仍遠低於市場需求。

華爾街日報報導，中國晶片製造商計畫在2030年前，把先進晶圓月產量從去年約3萬片提高至逾50萬片，增幅超過15倍。知情人士透露，北京鼓勵華為等晶片企業相互授權替代製程與技術。

由於無法取得最先進的EUV微影設備，華為轉以DUV多重曝光、先進封裝、電路堆疊和高速網路等技術彌補製程劣勢。業界把這種從舊設備榨出更多效能的做法稱為雕花。

目前，中美技術差距依然明顯。輝達頂尖AI晶片的運算能力約為華為最佳產品的四倍；研究機構伯恩斯坦（Bernstein）估計，中國2025年的AI算力僅為美國的14%，到2030年仍將大幅落後。

分析師認為，中國若要完全擺脫外國技術，最終仍須自行製造EUV設備。追上現有技術至少需要十年，最悲觀可能長達50年。

不過，DeepSeek創辦人梁文鋒日前在回答投資人的會議中指出，中國國產AI晶片只落後美國兩年，國產AI晶片的硬體和生態都沒有問題，唯一有問題的是產能不夠，在2026至2028年這三年期間，國產AI晶片的核心制約全部集中在產能供給端，先進製程所導致的產能不足是當前階段最為突出的短板。

但梁文鋒對長期發展前景維持樂觀態度，認為五年之後產能瓶頸大概會得到明顯緩解，不會長期被困在產能問題上。

面對華府切斷技術供應，「被逼到牆角」的中國中國正結合工程實力與國家資本主義，全力追趕美國AI晶片技術。

知情人士透露，中國國務院副總理丁薛祥曾警告中國國內大型AI用戶，拒絕採用國產晶片的人都是叛徒。

美國商務部長盧特尼克曾說，讓中國購買輝達「第四好的產品」，可使中國持續依賴美國技術。知情人士表示，丁薛祥等中國高階官員認為這番話具有侮辱意味，主管機關私下要求企業停止採購輝達晶片，公開場合則對輝達產品提出資安疑慮。

精華 FAQ

  • 知情人士透露，華為今年AI晶片總出貨量預估約150萬顆，約為2025年的2倍。其中昇騰950計畫生產約75萬顆，但仍明顯低於市場實際需求。

  • 華為無法取得最先進EUV微影設備，只能改以DUV多重曝光、先進封裝、電路堆疊與高速網路等方式補強製程劣勢，業界稱這種做法為「雕花」。

  • 文章指出，中國正透過工程實力與國家資本全力追趕，但輝達頂尖AI晶片仍約是華為最佳產品的4倍，且中國算力占美國比重仍很低，產能與EUV自製仍是長期瓶頸。

輝達 華為 DeepSeek

上一則

英特爾財報財測大好 股價為什麼還是崩跌？

下一則

外國人交易韓元 南韓釋放寬細節

延伸閱讀

傳美再放行 3家中企獲准採購Nvidia、AMD先進AI晶片

傳美再放行 3家中企獲准採購Nvidia、AMD先進AI晶片
中國也打算緊縮AI與晶片技術出口管制 限制海外下載「模型權重」

中國也打算緊縮AI與晶片技術出口管制 限制海外下載「模型權重」
中國智譜採用國產晶片 建成巨型AI數據中心 自建算力邁大步

中國智譜採用國產晶片 建成巨型AI數據中心 自建算力邁大步
對標Nvidia H20 百度崑崙芯首展示全國產AI晶片M100

對標Nvidia H20 百度崑崙芯首展示全國產AI晶片M100

熱門新聞

英特爾將有新一波裁員。(路透資料照)

英特爾宣布另一波裁員

2026-07-21 08:40
拿到設計圖也沒用，華強北仍無法造出真iPhone 18 Pro 。路透

拿到設計圖也沒用…華強北無法造出iPhone 18 Pro有2原因

2026-07-21 10:11
台積電亮眼財報竟滿足不了投資人，Alphabet和英特爾（Intel）下周財報將對AI行情的信心構成更大考驗。（路透）

下周開盤前…先回顧這5件大事 美半導體股跌入熊市

2026-07-18 08:10
伊朗表示，有望重啟和美國談判，國際油價20日盤中聞訊轉跌。（路透）

美伊可望重啟談判 油價由紅翻黑

2026-07-20 08:10
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

布蘭特油價躍上100元…克魯曼：經濟衝擊相當於每桶142元

2026-07-23 12:05
美國半導體股正式跌入空頭市場，但記憶體晶片大廠美光17日收盤僅小跌，分析師認為半導體產業未來數年前景仍佳，投資人對晶片股價從高峰拉回整理無須太驚慌。（路透）

跌入空頭市場 夏季風暴襲擊晶片股 美銀分析師：熬過Q3前景仍亮麗

2026-07-18 07:20

超人氣

更多 >
謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁

謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁
護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物

護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物
西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕

西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕
女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...

女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...
NBA／誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程

NBA／誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程