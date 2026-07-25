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長鑫DRAM將供貨字節 簽下5年協議

記者林宸誼／綜合報導
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中國記憶體製造商乘著AI熱潮迎來新動力。長鑫存儲本（7）月與 TikTok中國母公司字節跳動簽署一份為期五年、價值超過70億美元的協議。

路透報導，長鑫存儲計畫進入美國市場，但產能因境內需求旺盛而捉襟見肘。長鑫存儲正在上海和安徽合肥建設兩座新工廠，這些項目將使產能翻倍，達到每月超過60萬片晶圓。

一位知情人士表示，如果一切順利，長鑫存儲的產能將在2030年前超過美光。

根據市場研究機構Omdia的數據，按2025年第4季DRAM銷售額統計，長鑫存儲的全球市占已增至7.67%，位列全球第四、中國第一。

在中國市場，長鑫存儲已成長為規模最大、技術最先進、布局最全的DRAM研發設計製造一體化企業。

行業分析機構SemiAnalysis今年6月表示，長鑫存儲2026年全年收入可能超過500億美元，市占將從2025年的9%提升到2027年的12%。

長鑫存儲母公司長鑫科技已披露上市公告稱，將於7月27日在上海證券交易所科創板上市，上市價人民幣8.66元，預計募集資金人民幣579億元，成為今年以來A股規模最大的IPO。業內分析，長鑫的上市將重構全球DRAM競爭格局，打破海外定價霸權，同時帶動境內記憶體全產業鏈中國國產化加速。

錢江晚報報導，三星、SK海力士和美光三家巨頭合計占據全球90%以上DRAM的市占。中國作為全球最大的DRAM消費市場，每年進口記憶體金額巨大，供應鏈安全長期受制於人。

長鑫存儲的出現，正在改變這一格局。當前，全球DRAM市場整體供給緊張，三星、SK海力士等海外大廠產能趨向飽和。

招股書顯示，長鑫已與阿里雲、字節跳動、騰訊、聯想、小米、傳音、榮耀、OPPO、vivo等核心客戶開展深度合作。

長鑫存儲市場中心負責人曾公開表示，中國需要建立穩定的國產DRAM產能供應鏈，減少對海外廠商的依賴。

精華 FAQ

  • 路透指出，長鑫存儲在本月與字節跳動簽署一份為期5年、總價值超過70億美元的供貨協議，顯示中國AI與雲端需求正強力拉動記憶體採購。

  • 長鑫正在上海與安徽合肥興建2座新工廠，目標是把月產能翻倍到60萬片晶圓以上。不過，由於境內需求旺盛，現階段產能仍相當吃緊。

  • 依Omdia數據，長鑫存儲在2025年第4季DRAM銷售額市占已達7.67%，排名全球第4、中國第1；分析機構也預估其未來將進一步改變全球競爭格局。

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