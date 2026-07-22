我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府接管委石油出口半年 逾130億美元收入哪裡去了？

謝賢遭傳爆零片酬拍「少林足球」 三師兄田啟文還原25年前真相

連17紅…台灣6月外銷訂單 952億美元創高

記者江睿智／綜合報導

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台灣6月外銷訂單達952.6億美元，創歷年單月新高，年增59.4%，並連續17個月正成長。
  • 重點二：AI需求強勁帶動電子與資通訊接單，6月電子產品及資訊通信產品皆寫下同期新高。
  • 重點三：經濟部預估下半年接單月月逾900億美元，全年外銷訂單可望突破1兆美元。

台灣經濟部21日發布6月外銷訂單金額為952.6億美元，創歷年單月新高，年增59.4%，為連17月正成長，且表現優於預期。經濟部統計處長黃偉傑表示，台灣AI供應鏈接單強勁，「走得穩、走得遠」，預期今年下半年接單將月月衝上900億美元。

在AI強勢推升下，經濟部預估7月接單金額約935億至955億美元，年增54.5%至57.8%，仍將是高度成長，穩穩寫下連18紅。

黃偉傑表示，6月表現之所以超乎預期，主要是電子產品及資訊通信產品接單強勁，前者受惠記憶體接單價量齊揚，後者則因筆電訂單成長。隨AI相關應用深化，供應鏈愈牽愈廣，部分電子零組件廠來不及擴充產能，預期整體AI需求仍會維持。

近期市場出現AI泡沫化疑慮，引發金融市場震盪。黃偉傑從接單情況分析，認為AI熱度持續不減。包括台灣晶圓代工、美國晶片大廠、荷蘭主要設備商等，財報都優於預期，且調升未來展望。

儘管地緣政治推升物價，但主要衝擊在消費端，而這波AI浪潮主要是企業端大舉投入AI基礎建設，之後才會進一步發展消費端產品，因此全球主要預測機構雖下修全球經濟成長率，但只有亞洲、特別是台灣未被下修，主要就是亞洲及台灣在AI供應鏈具優勢。

他分析，近期亞洲開發銀行（ADB）調升2026年台灣經濟成長率至9.5%，主要理由是強大AI供應鏈推升經濟成長率，地緣政治未影響台灣經濟。此外，7月國際貨幣基金（IMF）上修全球貿易量成長率為3.5%，也是因為看到AI供應鏈影響，這剛好是台灣產業強項，顯示台灣AI供應鏈「走得穩、走得遠」。

今年下半年不僅AI需求仍強勁，還有消費電子產品上市加持，黃偉傑表示，按往例，下半年接單表現會比上半年更好，有望月月都維持在900億美元以上，若有消費性電子產品銷售佳，也有機會上看千億美元。

經濟部統計，今年第2季接單金額2721.9億美元，創歷年單季新高，年增51.6%；上半年接單金額5041億美元，創歷年同期新高，年增50.9%。按此推估，全年可望破兆美元。

台灣AI供應鏈接單主要反映在資訊通信產品及電子產品。經濟部統計指出，6月資訊通信產品接單341.5億美元，創歷年同月新高、歷年單月次高，年增81.9%，包括伺服器、網通產品接單動能維持強勁，加上筆電訂單成長；累計上半年接單1801.4億美元，年增85.1%。

6月電子產品接單405億美元，創歷年單月新高，年增79.9%，主因IC製造、晶片通路、記憶體等接單增加；累計上半年接單2092.4億美元，年增60.4%。

精華 FAQ

  • 主要受AI供應鏈需求強勁推動，電子產品與資訊通信產品接單同步大增，尤其記憶體、IC製造、伺服器、網通與筆電訂單表現突出，使6月外銷訂單達952.6億美元。

  • 經濟部預估7月接單約935億至955億美元，年增54.5%至57.8%，可望連18紅；下半年則看好每月都維持在900億美元以上，若消費電子熱賣，甚至有機會上看千億美元。

  • 報導認為AI熱度未減，台灣在晶圓代工、記憶體、伺服器與設備鏈具優勢，ADB與IMF也因AI供應鏈上修相關預測，顯示台灣AI產業動能可望延續並支撐經濟成長。

上一則

黃仁勳：台灣已非「便宜」 先進技術成全球AI震央

下一則

英國新首相兌現承諾 家庭電費5%增值稅 10月起取消

延伸閱讀

AI熱潮 中國出口增速攀4個月高峰

AI熱潮 中國出口增速攀4個月高峰
鴻海再奪AI大單 代工SpaceX伺服器

鴻海再奪AI大單 代工SpaceX伺服器
台積電史上最強上半年 營收破2兆台幣

台積電史上最強上半年 營收破2兆台幣
走出三年黑暗期 台灣工具機訂單一波波

走出三年黑暗期 台灣工具機訂單一波波

熱門新聞

英特爾將有新一波裁員。(路透資料照)

英特爾宣布另一波裁員

2026-07-21 08:40
股神巴菲特。美聯社

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

2026-07-14 11:10
黃仁勳(右一)在東京會見入交昭一郎(左二)，感謝他30年前出手相助，幫他的公司輝達度過危機。(路透)

不忘30年前救命之恩 黃仁勳親赴秋葉原感謝SEGA與恩人同框

2026-07-15 17:51
台積電亮眼財報竟滿足不了投資人，Alphabet和英特爾（Intel）下周財報將對AI行情的信心構成更大考驗。（路透）

下周開盤前…先回顧這5件大事 美半導體股跌入熊市

2026-07-18 08:10
拿到設計圖也沒用，華強北仍無法造出真iPhone 18 Pro 。路透

拿到設計圖也沒用…華強北無法造出iPhone 18 Pro有2原因

2026-07-21 10:11
多艘船舶與油輪4月18日在荷莫茲海峽靠近阿曼一側沿岸。（路透）

全球海峽收費一次看 台灣海峽身價曝光 唯一收費天然航道在土耳其

2026-07-14 08:10

超人氣

更多 >
慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了
英特爾宣布另一波裁員

英特爾宣布另一波裁員
19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返

19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返
5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽

5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽
好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事

好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事