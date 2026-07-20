我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」

TCL中環加速布局半導體 砸17.7億美元建12吋矽晶圓廠

記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
AI算力需求帶動下，TCL中環蓋12吋矽晶圓廠，加速半導體布局。（新華社）
AI算力需求帶動下，TCL中環蓋12吋矽晶圓廠，加速半導體布局。（新華社）

在AI算力需求帶動下，TCL中環加速半導體布局，擬投資人民幣120億元（約17.7億美元），新建深圳半導體大矽片（矽晶圓）專案，月產70萬片12吋晶圓，項目建設期共60個月，總占地面積約160畝。

TCL中環表示，此次投資有利貼近下游市場，進一步提高12吋產品產能規模以及邏輯、記憶體用半導體矽晶圓產品結構占比。

產業人士指出，TCL中環此次投資並非簡單擴產，而是將半導體矽材料培育為未來的第二增長曲線。半導體矽晶圓屬於技術、資金和客戶壁壘較高的行業，如果半導體業務能夠實現規模化放量，將助力TCL中環向高端矽材料平台型企業轉變。

事實上，近期中國大陸多家企業針對矽晶圓擴產，比如滬矽產業6月宣布擬與股東國盛集團共同對核心子公司上海新昇增資人民幣114億元，資金專項用於12吋半導體矽片產能升級，本輪增資擴產後，其12吋矽片總產能規劃將從2025年末的85萬片／月達到 120萬片／月。

中國國產12吋矽片龍頭西安奕材的武漢矽材料基地（第三工廠）已於5月全面封頂，總投資約人民幣125億元，預計2027年上半年實現首批產能投產，預計2026年底產能將擴大至120萬片／月；待全面達產後，總產能將躍升至180萬片／月以上，全球市占率有望進入前三。

此外，包括上海合晶二期12吋半導體矽片擴產項目穩步推進，規劃新增外延片產能72萬片／年，同時設立SOI（絕緣體上矽）合資公司，切入高附加值賽道。

精華 FAQ

  • TCL中環擬投資人民幣120億元，在深圳新建12吋半導體大矽片專案，目標是貼近下游市場，提升產能規模，並提高邏輯與記憶體用產品占比。

  • 該專案規劃月產70萬片12吋晶圓，總占地約160畝，建設期共60個月。若順利落地，將成為TCL中環半導體布局的重要產能基地。

  • 產業人士認為，TCL中環是把半導體矽材料培育為第二增長曲線。由於矽晶圓具高技術、高資金與高客戶壁壘，若能規模化放量，將助其轉型為高端矽材料平台型企業。

上一則

美股漲勢要靠科技7雄救？散戶忙著追AI新贏家

延伸閱讀

AI資料中心點火 中國啟動光纖鏈擴產

AI資料中心點火 中國啟動光纖鏈擴產
AI晶片供應持續緊俏 三星、SK海力士、美光等記憶體大廠爭相擴產

AI晶片供應持續緊俏 三星、SK海力士、美光等記憶體大廠爭相擴產
英特爾砸57億美元在愛爾蘭擴產 尋求提高AI處理器產量

英特爾砸57億美元在愛爾蘭擴產 尋求提高AI處理器產量
美光盤前飆 將融資環球晶德州廠 並擴大投資美國

美光盤前飆 將融資環球晶德州廠 並擴大投資美國

熱門新聞

股神巴菲特。美聯社

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

2026-07-14 11:10
黃仁勳(右一)在東京會見入交昭一郎(左二)，感謝他30年前出手相助，幫他的公司輝達度過危機。(路透)

不忘30年前救命之恩 黃仁勳親赴秋葉原感謝SEGA與恩人同框

2026-07-15 17:51
現在部分華爾街人士覺得，股票成了美國家庭的最大財富來源，如今美股已經「大到不能倒」。(路透)

美股「大到不能倒」？部分專家料長期熊市將成歷史

2026-07-12 11:45
多艘船舶與油輪4月18日在荷莫茲海峽靠近阿曼一側沿岸。（路透）

全球海峽收費一次看 台灣海峽身價曝光 唯一收費天然航道在土耳其

2026-07-14 08:10
台積電亮眼財報竟滿足不了投資人，Alphabet和英特爾（Intel）下周財報將對AI行情的信心構成更大考驗。（路透）

下周開盤前…先回顧這5件大事 美半導體股跌入熊市

2026-07-18 08:10
「股神」巴菲特（見圖）批評當前股市投機風氣日熾，他說：「當人人都偏好賭一把時，很難找到價值。」美聯社

巴菲特：當前股市越來越像賭場 很難找到「價值」

2026-07-15 15:30

超人氣

更多 >
男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」

演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎
世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚

世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚