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經濟學者預期 北京當局最快7月底將決定加碼刺激經濟

編譯任中原／綜合外電
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中國今年第2季國內生產毛額（GDP）年增率大幅減緩到4.3%。（歐新社）
中國今年第2季國內生產毛額（GDP）年增率大幅減緩到4.3%。（歐新社）

由於中國今年第2季國內生產毛額（GDP）年增率大幅減緩到4.3%，低於4.5%-5%的全年成長目標，觀察家預期，北京當局將在最快7月底召開的下次政治局會議上，決定加碼刺激經濟，包括加速發行債券以擴大基礎建設支出，提振疲軟的國內需求。

英國金融時報（FT）報導，儘管官方公布的上半年GDP成長率為4.7%，仍在目標區間內，但第2季成長已惡化到使各界認為北京當局可能必須採取行動。康乃爾大學教授普拉薩德表示，他「幾個月前就認為（中國）經濟處於危險期，動能進一步流失，因此我認為行動的時機已來到家門口。我們必須觀察政治局會議將推出那些措施」。

高盛首席中國經濟學者閃輝表示，「決策官員擔憂若（成長）持續減速，全年目標將陷入風險」。

官方公布的單季及單月經濟數據，都凸顯中國呈現「K型」成長。家庭信心疲軟削弱國內需求，可能迫使政府增加基礎建設支出及加速出口成長，尤其是晶片以及與人工智慧（AI）榮景有關的電子硬體設備，以帶動經濟增長。

分析師表示，北京當局仍有一些政策選項。截至6月底止，公債總行額占全年目標人民幣11.9兆元的43%，使第3季有加速發債的空間，且政府還能動用之前已通過、但尚未動用的人民幣1.8兆元發債配額；當局今年也針對國有銀行信貸新設一筆人民幣8,000億元的「政策性金融工具」，可以用來支持財政支出。

閃輝表示，這些措施應該足以推升GDP成長率到目標區間，但政府還可能採取更多支持措施，例如近年來已發行的特別公債，「如果遭遇貿易戰等負面震撼，或伊朗戰爭升高，甚至一些尚未出現的事件，他們將能採取沒有限制的行動」。

不過，分析師預期，當局不會對消費採取大規模的支持行動，而是以投資一些與美國角逐全球領導地位的先進科技為優先要務。摩根士丹利經濟學者指出，「我們預料將配置更多的國家資源於前沿科技，包括AI、半導體、量子運算及先進製造業，而非投入家庭荷包之中」。

普拉薩德則表示，政策集中於科技及出口，將「創造一些空間」，但對持續惡化的家庭所得成長與就業展望，不會有太大幫助，尤其是低所得群體。

中國6月出口額比去年同期增加27%，國內零售銷售僅成長1%，上半年固定資產投資更銳減18%。Absolute Strategy研究公司新興市場經濟學者沃爾菲表示，「要穩住消費，可能必須先看到房市穩住」，儘管一線城市房市有走穩信號，但「較小城市還需要很長的時間。均衡房價可能比目前的水準還要低出許多」。

資深決策官員已強調，有必要增強國內需求及消費，以帶動經濟活動。總理李強日前與企業領袖與專家舉行的圓桌會議上，呼籲增加「逆周期調整」力度，他也四度提到「維穩」就業。

國務院已針對消費通過最新的「五年規劃」，目標是家庭消費年成長3.7%，要求銷售更多家電及汽車，並保證將加強所得及社會安全支持措施。高盛指出，這些措施「本質上屬於中期」，偏重供給面，而非提振需求。

精華 FAQ

  • 因為第2季GDP年增率降至4.3%，明顯低於全年4.5%-5%的目標區間，且家庭需求疲弱、投資下滑，使外界預期北京必須採取更多政策行動來穩住成長。

  • 目前包括加速發行公債、擴大基礎建設支出、動用尚未使用的1.8兆元發債配額，以及使用8,000億元政策性金融工具，這些資源足以在短期內推升GDP表現。

  • 分析師認為，北京將把資源優先投向AI、半導體、量子運算與先進製造業等前沿科技，而非大規模增加家庭補貼；消費端支持較保守，仍需等待房市與就業改善。

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