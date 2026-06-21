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儲能熱 成本飆 中國電池材料喊漲

記者謝守真／綜合報導
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央視財經指出，磷酸鐵、磷酸鐵鋰是新能源和儲能電池的重要原材料，受到新能源車的需求...
央視財經指出，磷酸鐵、磷酸鐵鋰是新能源和儲能電池的重要原材料，受到新能源車的需求影響，今年以來價格一路走高，市場熱度居高不下。(取材自央視財經）

磷酸鐵與磷酸鐵鋰作為新能源與儲能電池關鍵材料，今年以來價格一路走高，市場熱度居高不下。央視財經指，相關產品價格一年內翻倍上漲，下游客戶集中催單，交付周期明顯縮短，市場供需持續緊繃。業內分析，在新能源車與儲能出口需求回升帶動下，加上上游硫磺等原材料成本飆升推動，產業鏈正進入量價齊升的景氣修復階段。

央視財經報導，磷酸鐵鋰是製作新能源車電池的重要材料，1包約400公斤的磷酸鐵鋰，現在的價格超過人民幣2.5萬元（單位下同），此一價格較一年前約1萬元的水準翻了1倍多。

儘管價格大幅上行，但需求依然強勁，部分企業倉儲持續滿載並出現催單。在四川馬邊彝族自治縣一家磷酸鐵鋰生產工廠的成品倉庫內，貨物堆滿倉庫，堆高機進進出出忙碌不停，產品交付周期已從10天縮到了7天。

有企業端負責人表示，相關廠商訂單量年增超過30%，並逐月上升。其中5月單月產量約4300噸左右，6月目前已交付2700多噸，預計可達4500噸左右。該企業當前生產的磷酸鐵鋰超九成供應龍頭新能源車企，同時儲能需求亦同步增長，新能源汽車與儲能產品出口旺盛，是推動訂單增長的重要因素。

價格上漲除需求拉動外，上游成本上升亦為關鍵原因。其中磷酸鐵鋰主要由磷酸鐵、碳酸鋰、葡萄糖混合生產而成，磷酸鐵成本占原料總成本的3成。今年以來磷酸鐵價格上漲超過50%，由年初約每噸1萬元升至目前約每噸1.5萬元。

今年以來，受中東地緣局勢擾動影響，國際硫磺供給收緊、價格大幅飆升，直接推高濕法磷酸的生產成本，並造成下游產品價格同步走高。國金證券分析，硫磺價格從2月24日的每噸3783元，上漲至6月12日每噸1萬114元左右，漲幅達167%。

在成本上行壓力下，部分企業轉向熱法製程路線，帶動黃磷需求增加。數據顯示，黃磷開工率由約47%提升至約69%，周度產量由1.4萬噸增至2.2萬噸，市場供需改善。黃磷價格亦由年初約每噸2.3萬元上漲至3萬元以上，行業盈利空間有所修復。

精華 FAQ

  • 主要因新能源車與儲能需求回升，帶動下游客戶加速下單，同時上游硫磺、磷酸鐵等原料成本大幅攀升，形成供需緊繃與價格上行的雙重推力。

  • 市場需求仍然強勁，部分企業倉庫持續滿載並頻繁催單，交付周期已由10天縮短至7天，顯示供需仍偏緊，訂單量也呈現逐月增加。

  • 硫磺價格暴漲推高濕法磷酸成本，部分企業轉向熱法製程，進而帶動黃磷需求與開工率上升，黃磷價格走高也使行業盈利空間有所修復。

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