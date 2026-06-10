富比士公布台灣10大富豪榜 首富換日月光張虔生兄弟

「富比世」10日公布2026年台灣50大富豪榜，日月光投控董事長張虔生與總裁張洪本兄弟奪得榜首。（本報系資料庫）

美國「富比世 」10日公布2026年台灣50大富豪榜，日月光投控董事長張虔生與總裁張洪本兄弟奪得榜首，兩人財富增加了145億美元，達到224億美元，首度榮登台灣首富寶座。排名第二的是國巨創辦人陳泰銘，身家182億美元；去年的首富、富邦集團蔡明忠與蔡明興兄弟則以167億美元退居第三。上榜富豪的總財富從去年的1970億美元，暴增至3080億美元，創下新高。

富比世指出，台灣2025年經濟成長8.7%，締造15年來最快增速，主要受惠於半導體出口強勁。AI熱潮也帶動台股大漲，加權指數較一年前翻倍，總市值達4.4兆美元，躍升全球第5大股市。

根據最新排行榜，今年共有34名富豪財富增加。排名第四的鴻海創辦人郭台銘，受惠於AI伺服器需求帶動，財富增至155億美元；國泰金控蔡宏圖、蔡政達兄弟則以150億美元位居第五。台積電 創辦人張忠謀 以94億美元排名第九。

以增幅來看，台達電創辦人鄭崇華是最大贏家，財富幾乎較去年暴增5倍至145億美元，排名躍升至第七。另有8名新進榜者，全數來自半導體或AI相關產業，其中鴻勁精密董事長謝旼達以71億美元財富首度進榜，排名第 12。

此外，今年有11人跌出榜單，包括5月辭世的潤泰集團前總裁尹衍樑。入榜門檻也從去年的13億美元提高至22億美元，同樣創下新高。

台灣前10大富豪：

張虔生、張洪本：224 億美元

陳泰銘：182 億美元

蔡明忠、蔡明興：167 億美元

郭台銘：155 億美元

蔡宏圖、蔡政達：150 億美元

林百里：149 億美元

鄭崇華：145 億美元

蔡明介：109 億美元

張忠謀：94 億美元

魏應州、魏應交、魏應充、魏應行：90 億美元