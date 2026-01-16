先進製程成印鈔機 台積去年每天賺1.5億美元

我的頻道

記者尹慧中、朱子呈／台北報導
台積電15日於法說會公布去年第4季毛利率、營益率分別為62.3%、54%，不僅雙雙超越財測高標，並改寫單季「雙率」新高；單季獲利季增11.8%、達5057.4億元(台幣，下同，約160億美元)，創新高，每股純益19.5元。2025年稅後純益1.71兆元、每股純益66.25元，改寫新猷。

台積電上季與2025年獲利數字讓市場大為驚艷，以去年第4季共92天估算，平均每天賺近55億元、每小時獲利約2.3億元；以2025年共365天計算，平均每天賺逾47億元(1.5億美元)、每小時獲利接近2億元，透露AI與高速運算(HPC)帶動高附加價值需求強勁，台積電的先進製程堪比「超級印鈔機」。

台積電去年第4季毛利率62.3%，季增2.8個百分點，年增3.3個百分點；營益率54%，季增3.4個百分點，年增5個百分點；稅後純益5057.4億元，季增11.8%，年增 35%；純益率48.3%，季增2.6個百分點，年增5.2個百分點，每股純益19.5元。

台積電指出，上季毛利率走升，主要受惠成本改善、匯率條件有利，以及產能利用率提升，部分抵銷海外新產能帶來的稀釋影響。

台積電前一次法說會預估，去年第4季美元營收約322億美元至334億美元，毛利率59%至61%，營益率49%至51%。15日公布去年第4季美元營收實績為337.3億美元、毛利率62.3%、營益率54%，三項指標數據均飛越財測高標。

台積電表示，從應用與製程結構來看，去年第4季營收仍由高速運算撐起半邊天，占比達55%，之後依序為智慧手機32%、物聯網與車用各占5%，數位消費電子1%、其他2%。若以製程占比觀察，去年第4季3奈米占28%、5奈米35%、7奈米 14%，合計先進製程(7奈米及以下)占77%，顯示 AI／高速運算需求持續把產品組合往先進節點推進。

台積電累計2025年全年毛利率59.9%，年增3.8個百分點；營益率50.8%，年增5.1個百分點；稅後純益1.71兆元，年增46.4%；純益率45.1%，年增4.6個百分點，每股純益66.25元。

台積電說明，2025年全年高速運算相關占比拉升至58%、智慧手機29%，物聯網與車用各為5%。3奈米全年占比24%、5奈米36%、7奈米 14%，合計先進製程(7奈米及以下)占74%，延續「先進製程放量＋產品組合升級」的成長主軸。

