衝刺A+H 紫光港股IPO計畫募資10億

據港交所披露，A股上市公司、雲計算及IT基礎設施企業紫光股份，已向港交所主板遞交上市申請，一旦在港交所上市，將實現「A+H」的格局。

紫光股份計畫募資約10億美元，重點投向高性能計算、雲服務及數位化解決方案等先進技術領域，鞏固並提升在AI 算力基礎設施方面的核心能力。公司尋求在晶片、軟體及下一代AI等關鍵技術領域進行戰略投資或併購，以完善「算力×聯接」的戰略生態。同時計畫用於支持海外業務擴張，依託已建立的全球100多個國家服務據點及32家海外子公司，進一步加速國際化進程。

根據商業諮詢公司弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）資料，按收入計， 2024年紫光股份為中國數位基礎設施市場的第三大供應商，市占為8.6%。中國數位基礎設施市場是數位化解決方案市場的細分市場。按收入計，於2024年，公司在中國數位化解決方案市場排名前十。

據招股書，紫光股份的綜合ICT基礎設施產品和服務，結合公司在雲、聯網、安全、計算及存儲方面的整合能力，實現持續增長。於2022年、2023年及2024年以及截至2024年及2025年上半年，營收分別為人民幣737.5億元、775.3億元、790.2億元、379.5億元及474.2億元。

紫光股份2025年前九個月營收為人民幣773億元，年增人民幣31.4%；淨利人民幣14億元，年減11.2%。

據招股書，紫光股份超過90%的收入來自中國，而少於10%的收入來自海外。

成立於1999年的紫光股份，提供雲計算和軟體發展等資訊技術服務。並生產伺服器和計算存儲系統等設備。旗下擁有新華三、紫光雲、紫光數碼、紫光軟體、紫光電腦、紫光西部數據等核心公司，這種多元化的布局使其在數智基建、軟硬體服務、雲計算、大語言模型以及 IT 分銷等多個領域。