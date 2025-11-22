黑色星期五 上證失守3900大關

我的頻道

記者林宸誼／綜合報導
受到中日關係緊張與海外AI泡沫擔憂的持續影響， A股三大指數21日同步收黑，上證指數連兩天走低並失守3900點大關。總計本周，滬指累計跌155點或3.8%，連跌兩個星期。

上證指數21日開低走低，一開盤就跌破3900點關卡，隨後跌幅進一步擴大，以接近全日最低點收在3834點，跌2.45%。深成指收12538點，跌3.41%。創業板指更大跌4.02%至2920點，滬深兩市成交額合計人民幣1.97兆元，較上一交易日放量人民幣2575億元。

盤面上，鋰電池產業鏈領跌，鋰礦類股掀跌停潮；算力硬體題材大幅走低，記憶體跌幅靠前；半導體、消費電子、光電、金融科技概念股跌幅明顯。而軍工類股表現活躍，品高股份、龍溪股份、特發信息漲停，久之洋、江龍船艇漲超過10%。

談及A股後市表現，瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪認為，2025年許多利多驅動因素，將繼續支撐市場，包括AI在內的創新領域發展；對民企和資本市場的支持政策；財政持續擴張及寬鬆的貨幣政策環境下市場流動性充足；國內外機構投資者的潛在資金流入。

銀河證券表示，A股行情整理格局仍在延續，族群之間快速輪動，前期漲幅較大的科技類股處於盤整狀態，主題演繹的持續性恐仍顯不足。同時臨近年底，法人機構配置將趨於均衡，也在為 2026年景氣方向布局做準備，年底行情將仍以震盪為主，投資人或許可在族群輪動中持續關注「反內捲」、紅利等主題機會。

德邦證券認為，近期市場延續偏弱，美國聯準會降息預期下跌及中日關係緊張等外部因素恐影響市場。短期內市場將延續「權重護盤 + 結構性題材」震盪格局，保險、銀行等低估值金融族群具備防禦配置價值，水產等事件驅動型題材短期內將維持一定熱度，但須警惕短期漲幅較大後的回調風險。

