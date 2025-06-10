關稅戰衝擊市況 中國高世代面板產能調降

受關稅衝突帶來不確定性衝擊影響，中國面板廠商積極調整其高世代線產能利用率，在6、7月平均產能利用率水準有望均降至80%以下水準。圖為華星光面板。(取材自亞洲經濟微博)

受關稅 衝突帶來不確定性衝擊影響，面板專業研調機構Omdia預測，今年下半年北美市場需求會有所下降。為因應此情勢，中國面板廠商積極調整其高世代線產能利用率，在6、7月平均產能利用率水準有望均降至80%以下水準。

Omdia 9日在其微信 公眾號發文指，美國關稅戰為全球經濟帶來巨大的不確定性，其對顯示行業衝擊在6、7月將開始顯現。

由於關稅戰帶來的衝擊，供應鏈 若承擔關稅成本，則將幾無利潤可言；而若品牌端承擔關稅成本，則必會帶來產品售價升高通膨提升，進而衝擊終端需求下降等後果。

據Omdia對電視整機廠商的採購、生產數據追蹤，2025年6、7月，整機廠商的生產總量為3720萬台，較上月追蹤數據下降70萬台。而實際情況，由於中美協商波折不斷，且近期傳出品牌方尤其是北美品牌商強勢要求供應鏈企業承擔關稅上漲成本，這一生產總量數據還有繼續下調的可能。

基於此，Omdia發現，自5月底來，中國面板廠商持續尋求產能利用率控制，以期平衡供需態勢，穩住價格變化。

5月底華星光電傳出將在6月下旬高世代產線放假7天，並因應市場需求變化決定7月是否繼續放假。而京東方、惠科亦釋放消息，將會控制高世代線產能利用率不高於80%。

另，Omdia還追蹤到，中國面板廠商幾乎都選擇在6至8月時繼續維持低產能利用率的計畫。其中，華星光電最為激進，其10.5代產線6、7、8月產能利用率由原來的80%左右下調至75%左右，投片維持在210k/月上下；8.5代線產能利用率由原計畫的85%左右降至75至78%左右。

此外，Omdia稱，此輪中國面板工廠產能利用率調整，以電視面板生產的產線調整得更為明顯。