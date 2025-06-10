我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

川普動員兵力 洛杉磯市長：聯邦政府在做接管地方權力的實驗

關稅戰衝擊市況 中國高世代面板產能調降

記者謝守真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
受關稅衝突帶來不確定性衝擊影響，中國面板廠商積極調整其高世代線產能利用率，在6、7月平均產能利用率水準有望均降至80%以下水準。圖為華星光面板。(取材自亞洲經濟微博)
受關稅衝突帶來不確定性衝擊影響，中國面板廠商積極調整其高世代線產能利用率，在6、7月平均產能利用率水準有望均降至80%以下水準。圖為華星光面板。(取材自亞洲經濟微博)

關稅衝突帶來不確定性衝擊影響，面板專業研調機構Omdia預測，今年下半年北美市場需求會有所下降。為因應此情勢，中國面板廠商積極調整其高世代線產能利用率，在6、7月平均產能利用率水準有望均降至80%以下水準。

Omdia 9日在其微信公眾號發文指，美國關稅戰為全球經濟帶來巨大的不確定性，其對顯示行業衝擊在6、7月將開始顯現。

由於關稅戰帶來的衝擊，供應鏈若承擔關稅成本，則將幾無利潤可言；而若品牌端承擔關稅成本，則必會帶來產品售價升高通膨提升，進而衝擊終端需求下降等後果。

據Omdia對電視整機廠商的採購、生產數據追蹤，2025年6、7月，整機廠商的生產總量為3720萬台，較上月追蹤數據下降70萬台。而實際情況，由於中美協商波折不斷，且近期傳出品牌方尤其是北美品牌商強勢要求供應鏈企業承擔關稅上漲成本，這一生產總量數據還有繼續下調的可能。

基於此，Omdia發現，自5月底來，中國面板廠商持續尋求產能利用率控制，以期平衡供需態勢，穩住價格變化。

5月底華星光電傳出將在6月下旬高世代產線放假7天，並因應市場需求變化決定7月是否繼續放假。而京東方、惠科亦釋放消息，將會控制高世代線產能利用率不高於80%。

另，Omdia還追蹤到，中國面板廠商幾乎都選擇在6至8月時繼續維持低產能利用率的計畫。其中，華星光電最為激進，其10.5代產線6、7、8月產能利用率由原來的80%左右下調至75%左右，投片維持在210k/月上下；8.5代線產能利用率由原計畫的85%左右降至75至78%左右。

此外，Omdia稱，此輪中國面板工廠產能利用率調整，以電視面板生產的產線調整得更為明顯。

關稅 供應鏈 微信

上一則

台積電首季全球市占67.6% 再創新高

下一則

中國前4個月外資新設企業破1.8萬家 羅氏、福沃克等加碼

延伸閱讀

關稅重創亞裔商家 孟昭文：99大華、H Mart等成本飆漲

關稅重創亞裔商家 孟昭文：99大華、H Mart等成本飆漲
越南是「中國+1」策略重心 美商促川普政府調降關稅

越南是「中國+1」策略重心 美商促川普政府調降關稅
川普關稅政策太難猜 進口商採購縮手 恐推升物價

川普關稅政策太難猜 進口商採購縮手 恐推升物價
關稅戰降溫 中國恢復接收波音新機

關稅戰降溫 中國恢復接收波音新機

熱門新聞

「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎認為白銀是目前最超值的資產是白銀。（中新社檔案照）

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

2025-06-02 09:01
「女股神」伍德（見圖）最推薦的股票是特斯拉。（路透）

「女股神」伍德：若只能投資一間企業 非它莫屬

2025-06-09 07:20
受電動車製造商特斯拉股價下跌的拖累，史坦普500指數收跌。路透

馬斯克與川普反目 特斯拉股價重挫 拖累美股

2025-06-05 16:51
Counterpoint下修蘋果和三星今年智慧手機出貨量成長預測，預估三星出貨量將原地踏步。路透

蘋果不是最慘…關稅打擊 這家手機大廠出貨量恐零成長

2025-06-04 11:48
總統川普6日力促聯準會主席鮑爾（右）降息1個百分點。（路透）

怒批「政策一團糟」 川普促Fed降息有理？白宮首席經濟學家這麼說

2025-06-07 07:20
多明尼加以美麗的海灘聞名，近年製造業也逐漸崛起。美聯社

美企撤出中國 這個加勒比海島國成製造業新熱點

2025-06-05 13:17

超人氣

更多 >
這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%
眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了

眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了
直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴
紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室
抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密

抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密