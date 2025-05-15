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鴻海今年「強勁成長」下修至「顯著成長」 台廠第1家

記者蕭君暉／綜合報導

鴻海14日舉行法說會，董事長劉揚偉表示，受到地緣政治及匯率影響，2025年業績展望將由強勁成長下修為顯著成長。業內指出，鴻海是此波台幣匯率強升下，台灣首家下修年度展望的科技大廠。

不過，劉揚偉也帶來好消息，他指出，人工智慧（AI）伺服器出貨量將一季比一季好並強勁成長，鴻海有望參與客戶的中東AI專案，以及獲得雲端服務供應商（CSP）的ASIC伺服器訂單，增添新成長動能。

劉揚偉表示，關稅、地緣政治、以及全球貨幣政策的變動，可能影響全球景氣，目前銷量預估沒有太大變化，但因匯率因素，可能影響到轉換成台幣之後的營收，相較3月法說會時來看，鴻海對今年展望會比較審慎一些，下調今年台幣營收展望到顯著成長。

鴻海財務長黃德才表示，鴻海營收與成本大多以美元計價，具備一定程度的自然避險能力，但因財報的功能性貨幣為台幣，台幣兌美元升值時，仍將衝擊營收與毛利表現。若台幣年平均匯率升值1元，鴻海營收將減少約3%，毛利率則下滑0.1個百分點。

劉揚偉表示，現在AI伺服器是滿手訂單，需求不是瓶頸，主要是生產及測試，能否趕得上客戶需求，從4月營收來看，GB200開始大量出貨，AI伺服器出貨將一季比一季好，今年AI伺服器營收成長將超過50%，AI伺服器營收規模可突破1兆元。

在中東AI專案方面，劉揚偉說，鴻海在沙烏地阿拉伯布局多年，與當地廠商合資電動車企業，旗下鴻騰精密也與當地企業合作，布局充電裝置，在沙國也有資通訊（ICT）合作案進行，加上鴻海在AI伺服器產業鏈，與上游晶片和下游客戶建立穩固合作關係，在重大專案上，鴻海都會參與其中。

鴻海 AI 匯率

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