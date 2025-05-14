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中國車Q1產銷量 首次雙超千萬輛

財經新聞組／綜合報導
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中國汽車工業協會(簡稱「中汽協」)12日公布的數據顯示，今年前4個月，中國汽車產銷量歷史上首次雙雙超過1000萬輛。 　　

中新社報導，中汽協有關負責人稱，今年以來，中國經濟呈現向好態勢，社會信心持續提振。汽車市場在政策驅動、技術升級等因素推動下，市場活力持續釋放。

當日公布的數據顯示，前4月中國汽車產銷量分別完成1017.5萬輛和1006萬輛，同比分別增長12.9%和10.8%。其中新能源汽車產銷量分別完成442.9萬輛和430萬輛，同比分別增長48.3%和46.2%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的42.7%。出口方面，前4月汽車出口193.7萬輛，同比增長6%，新能源汽車出口64.2萬輛，同比增長52.6%。 　　

中汽協表示，4月，汽車市場總體表現良好，產銷較去年同期實現平穩增長。其中，內需潛力加快釋放，起到較好支撐作用；出口在外部環境急劇變化形勢下保持穩定；新能源汽車表現活躍，產銷延續快速增長態勢。

數據顯示，4月，汽車產銷分別完成261.9萬輛和259萬輛，環比分別下降12.9%和11.2%，同比分別增長8.9%和9.8%。汽車國內銷量207.3萬輛，環比下降13.9%，同比增長11.7%。汽車出口51.7萬輛，環比增長2%，同比增長2.6%，其中新能源汽車出口20萬輛，環比增長27%，同比增長76%。

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