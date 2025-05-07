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中國續投基建 前4月地方政府發債創新高

記者黃雅慧／綜合報導
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財政部、中國債券信息網等數據，2025年前4個月，中國全國發行地方政府債券合計約人民幣3.5兆元（約4812億美元），年增約84%。無論是發債規模還是增速均創近年同期新高。其中新增專項債資金，約31%投向市政和產業園區基礎設施；約20%投向鐵路等交通基礎設施。

數據顯示，今年前4個月中國發行約人民幣3.5兆元地方政府債券中，新增債券約人民幣1.5兆元（約2062億美元），年增54%；再融資債券發行約人民幣2兆元（約2750億美元），年增約116%。

第一財經引述根據企業預警通數據，今年前4個月再融資債券中用於償還債務的專項債券約人民幣1.6兆元（約2200億美元）。這也意味著今年2兆元置換隱性債務的額度大頭已經完成發行。

新增債券今年前4個月約人民幣1.5兆元新增債券中，新增專項債發行規模約人民幣1.2兆元（約1650億美元），這佔全年新增專項債額度（人民幣4.4兆元，約6050億美元）比重約27%。據企業預警通數據，今年前4個月上述人民幣1.2兆元新增專項債資金，約31%投向市政和產業園區基礎設施；約20%投向鐵路等交通基礎設施；約9%投向棚戶區改造；約6%投向醫療衛生；約6%投向土地儲備等領域。

中央財經大學教授溫來成分析，今年以來無論是新增債券還是再融資債券與去年相比發行規模都有大幅增長，這跟宏觀經濟形勢相關。目前國內有效需求不足等問題依然存在，外部形勢更加複雜，地方需要加快發債籌資對沖風險，也有利於推動各地經濟「開門紅」。

多數專家認為，在當前關稅戰背景下，為了推動經濟穩定在合理區間，財政前置發力下，基建投資仍然是經濟的主要承托項，預計今年基建投資仍將保持較快增長。市場機構測算，今年第1季廣義基礎設施投資（包含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）年增11.5%。

中國財長藍佛安近期表示，從2024年發行的（人民幣2兆元）置換（隱性債務）債券看，利率水平下降平均超過2.5個百分點，預計5年利息支出減少人民幣2000億元（約275億美元）以上。推動隱性債務顯性化，既提高了地方債務透明度，又有利於加強債務統一管理，還能夠加快推動融資平台改革轉型。更重要的是，給地方騰出更多資金資源和政策空間，可以撬動解開地方債鏈條，推動破解「三角債」、「連環債」以及其他涉訴涉眾債務等。

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