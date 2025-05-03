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中國A股公司掀買回庫藏股熱潮 貴州茅台買最多

記者林宸誼／綜合報導
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Choice數據顯示， 2025年以來，已有812家A股上市公司實施購買庫藏股，累計金額為430億元（人民幣，下同，約59.7億美元）。其中，貴州茅台購買庫藏股的金額位居榜首，金額達19億元（約2.6億美元）。

財聯社報導，從上市公司購買庫藏股的金額來看，有13家公司金額超過5億元，包括貴州茅台、海康威視、徐工機械、紫金礦業、京滬高鐵、中國建築、京東方A、華懋科技、牧原股份、中遠海控、德賽西威、鄭煤機和東方雨虹。

總市值超過1.9兆、主業是茅台酒及系列酒生產與銷售的貴州茅台，4月8日公告，截至2025年4月7日累計購買庫藏股131萬股，占總股本比例為0.1%，支付金額為19億元。

此次購買庫藏股價格區間，為每股1417元至1584元。購買庫藏股計畫於2024年11月27日股東大會通過，預計金額為30億元至60億元，用於註銷並減少註冊資本。目前，公司將按照購買庫藏股金額上限，儘快完成剩餘約40.5億元的回購及股份登出程序。

總市值超過2600億的中國最大安防視訊監控產品供應商海康威視，於3月31日公告，截至2025年3月31日收盤，透過購買庫藏股股份累計4050萬股，占公司目前總股本的0.4%，最高成交價每股32元，最低成交價為每股27元，成交總金額為12億元。

總市值1000多億元，主要產品為起重機械、鏟運機械、壓實機械、路面機械等的徐工機械4月18日公告，截至4月17日，公司已累計購買庫藏股1.2億股，占公司總股本的1.02%，累計金額10.36億元。

總市值4600億元、主要產品是礦產銅、礦產金、礦產銀等的紫金礦業，於4月10日公告，截至4月10日，公司購買庫藏股股份數量6431萬股，占總股本的0.24%。購買庫藏股最高價格每股16元，最低價格每股15元，均價每股15元，金額9億元。

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