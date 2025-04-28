關稅戰衝擊 法人：台積下半年增速放緩

台積電 日前釋出2025年美元營收年增近25%的看法不變，惟法人精算後發現，台積電下半年業績恐僅較上半年成長5.7%，為近五年來，首次出現下半年旺季較上半年成長不到一成，增幅較往年同期腰斬的狀況，凸顯關稅 戰干擾半導體景氣循環節奏。

對於2025年美元營收展望已透露下半年較上半年成長放緩，台積電表示，有關公司業績展望，請依4月法說會說明內容為主。法人指出，台積電罕見出現下半年業績僅比上半年成長一成以內的狀況，若要扭轉情勢，只能期待公司於下半年法說會釋出調升2025年展望的訊息。

台積電2024年美元營收為900.83億美元，法人以台積電最新釋出今年美元營收維持年增近25%的數據推算，2025年營收將跨越千億美元、達約1126億美元。

根據台積電揭露的數據，今年首季合併營收為255.3億美元，預估本季可達284億美元至292億美元，創單季新高，以此推算，台積電今年上半年美元營收高標估約547.3億美元。

在全年成長約25%不變下，台積電下半年美元營收約為578.7億美元，換算下半年業績僅較上半年成長5.7%，為近五年罕見上、下半年淡旺季年增率不明顯，低於過往皆為雙位數增長表現。

台積電揭露的數據顯示，2024上半年美元營收為396.9億美元，2024下半年為503.8億美元，當時下半年較上半年成長26.9%。

時間再往前推，台積電2023上半年營收為324億美元，2023下半年369億美元，下半年較上半年成長12.2%。2022年時，下半年也較上半年成長12.4%。至於2021上半年美元營收262.1億美元，2021下半年為306.2億美元，當時下半年較上半年成長16.8%。

法人說，若台積電維持2025年展望不變，下半年較上半年增幅將罕見比往年的雙位數腰斬，可能為關稅不確定因素干擾半導體景氣循環變化節奏，或台積電上半年美元營收基期已創高，導致下半年增幅不如往年。

法人分析，雖然消費電子如智慧手機因AI 功能強化，使得矽含量大增，但今年下半年動能不如往年，恐同步暗示下半年消費電子旺季需求不太旺。

台積電在4月中旬的法說會坦言，目前談下半年仍言之過早，關稅的不確定性與風險仍存，預期後續幾個月可望看得更清楚。