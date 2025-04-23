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中國QDII避險 降低美股部位

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國公募基金近期陸續發布首季財報，已披露的QDII（合格境內機構投資者）基金最新持倉顯示，不少基金大幅減碼美股，轉而提升A股和港股的部位。

業內人士表示，考慮到美國對等關稅政策對於全球經濟和資本市場的影響，以及不確定因素較多，對美股持謹慎態度，而中國科技領域的突破，使中港股具有顯著吸引力。

其中，融通核心價值混合（QDII）基金第1季美股部位占比24.22%，較前季大幅降低近30個百分點，港股占54.94%，較前季提升逾30個百分點；廣發全球科技基金第1季美股占46.4%，較前季降低6.53個百分點，A股和港股占比合計為35.95%，較前季提升10個百分點。

融通核心價值混合基金經理表示，年初判斷港股科技股相對於美股科技股有明顯的估值性價比優勢，因此降低美股部位，將更多資金配置在港股科技股上。

鵬華道瓊斯工業平均ETF基金經理認為，展望2025年第2季，美股的交易主線將聚焦美國政府的關稅政策及其對美國及全球貿易、經濟和通膨的衝擊。FXTM富拓集團特約分析師黃俊則表示，如果中國晶片和人工智慧等領域能出現新的重大技術突破，年初由DeepSeek引發的中國科技股重估趨勢仍有望延續。

美股 關稅 人工智慧

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