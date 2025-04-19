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台積目標價 見台幣千元以下 道明證券調至950元 另7家仍看逾千元

記者崔馨方／綜合報導
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台積電舉行法說後，共有八家外資法人快速出具最新報告，包括摩根史坦利（大摩）、大和資本、傑佛瑞證券等五家，目標價不變，仍看逾千元新台幣。不過高盛、美銀、道明等三家證券則下調目標價。

華爾街大型投行道明證券（TD SECURITIES）雖維持台積電「持有（中立）」評級，但目標價由新台幣1250元（約38.4美元）降至950元（約29.2美元），是外資圈中，首度驚見目標價在千元以下的券商。

道明證券提醒，AI PC與行動裝置升級周期尚未啟動，需求動能仍待觀察。此外，雖然關稅目前尚未造成實質阻力，但需求波動風險存在。海外廠房擴張有助長期營運布局，卻將持續對毛利率與自由現金流帶來壓力。

綜合外資法人分析，展望台積電2025年，基本面業績穩健、AI動能強勁，而關稅成關鍵變數，下半年需求走勢與毛利表現仍需持續觀察。

台積電法說符合或多優於市場預期，包括最新出具分析報告的大摩、大和資本、傑佛瑞、高盛、美銀、瑞穗、滙豐等七家外資法人目標價均維持千元以上，且評等皆為「優於大盤」及「買進」。

其中，瑞穗、傑佛瑞、大和資本、大摩皆維持目標價，依序為新台幣1360元（約41.8美元）、1150元（約35.3美元）、1200元（約36.9美元）、1288元（約39.6美元）；高盛目標價由1200元（約36.9美元）下修至1190元（約36.5美元）、美銀從1300元（約39.9美元）下調到1250元（約38.4美元）。

綜合大摩、大和資本、傑佛瑞三家外資券商表示，台積電維持全年營收年增約20%的目標，並預期AI加速器收入將年增翻倍，AI半導體業務亦將維持40%至45%的年均複合成長率（CAGR）。然而，為因應潛在關稅衝擊，部分客戶提前拉貨，帶動上半年成長強勁、但下半年可能低於季節性表現。

另外，此季節性變化應屬異常的短期現象，且已反映於股價。台積電目前未觀察到訂單下修，但關稅政策變化仍可能於未來幾個月引發需求調整。

台積電2025年仍計劃將CoWoS產能擴至現有的二倍，不過相較三個月前，公司對下半年擴產計畫已趨保守，將原先月產能8萬片下調至7萬片。調整因素與客戶量產進度及生產問題有關，並非終端需求疲軟所致。

此外，據調查，台積電目前預期2026財年底CoWoS產能將達10萬至12萬片，並將於今年年中公布更新後的滾動預測。資本支出上，台積電重申2025年資本支出預算維持380至420億美元，反映對2026年營運展望的樂觀態度。但若關稅問題持續，投資影響將主要落於2026年。

台積電 關稅 AI

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