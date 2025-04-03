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說好比照他國關稅？川普關稅公式「掛羊頭賣狗肉」

美財長甩鍋 說股市大跌和川普政策無關

中企來美投資案 中國發改委暫不放行

記者葉文義／綜合報導
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彭博引述知情人士稱，中國發改委近期暫停受理企業向美國進行直接投資的備案和核准。地方發改委過去一兩周已經陸續收到相關通知，此舉可能為中國在與美國加劇的貿易爭端中增加談判籌碼。

知情人士稱，截至目前，中國境內企業對美國和其他國家的既有直接投資項目不受影響，中國對包括美國國債在內的對美金融投資也沒有受到影響。

此前基於國家安全和資本流動的考慮，中國對境外投資有一定限制。儘管中國對美國的直接投資量並不龐大，但是這一最新舉措反映中美經貿關係因川普關稅威脅而日趨緊張的現狀。

川普政府2月曾發布一份備忘錄，要求限制中國在美國科技、能源和其他戰略領域的投資。

中國此前基於國家安全和資本流動的考慮已經對境外投資有一定限制，首先需要向國家發改委以及商務部申請備案或核准。

儘管中國對美國的直接投資量並不龐大，但是這一最新舉措反映了中美經貿關係因川普關稅威脅而日趨緊張的現狀。

中國商務部數據顯示，2023年對外直接投資年增8.7%，但對美國卻下降5.2%至69.1億美元。截至2023年底，對美投資僅占中國對外直接投資存量的2.8%。

出於對新一輪中美貿易戰的擔憂，中國外匯局直接投資項下資金加速流出中國。彭博2月引述知情人士報導，中國監管部門此前已經開始嚴查企業對外投資，防止企業利用虛假海外投資將資金轉移出境。

川普 商務部 關稅

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