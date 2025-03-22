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政策奏效 上海房市率先回暖 「滬七條」推升換屋族買房意願

記者林宸誼／即時報導
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上海今年前兩月房市呈現淡季不淡，一手房成交面積年增28%，二手房成交面積年增高達51%，3月以來二手房成交面積年增57%，房價也出現小幅上漲，上海房市持續呈現小陽春。（美聯社）
上海今年前兩月房市呈現淡季不淡，一手房成交面積年增28%，二手房成交面積年增高達51%，3月以來二手房成交面積年增57%，房價也出現小幅上漲，上海房市持續呈現小陽春。（美聯社）

上海今年前兩月房市呈現淡季不淡，一手房成交面積年增28%，二手房成交面積年增高達51%，3月以來二手房成交面積年增57%，房價也出現小幅上漲，上海房市持續呈現小陽春，主因「滬七條」政策效應，帶動換屋族出手買房。

一線城市上海的房市率先回暖具有指標性意義，顯示官方搶救房市已獲得初步成效，但能否擴大到二三線城市尚有待觀察。

第一財經日報報導，上海市房屋管理局數據指出，今年前兩月，一手住房累計成交78萬平方公尺，年增28%。3月新開盤項目保持較高熱度，3月以來共有16個項目完成認購。在售項目銷售提速，3月以來在售項目日均成交1.1萬平方公尺，年增34%，與去年「滬七條」公布後10月成交水準持平。目前，上海全市可售面積已比2024年底減少6%；去化周期比2024年底減少1.1個月。

二手房交易活躍。今年前兩月，上海二手住房累計成交267萬平方公尺（3.12萬套），年增51%。今年春節假期後三周，成交量逐周增加，比去年節後同期增加37%。3月1到20日，成交140.5萬平方公尺（1.68萬套），比去年同期增加57%；日均成交838套，比去年3月日均增加44%；周末日均成交1,212套，比去年12月周末日均增加7%。預計3月全月成交超2.5萬套，年增40%左右，比近5年同期月均成交水準高出14%。

今年以來，一手住房價格指數環比延續上漲態勢，1到2月分別上漲0.6%、0.2%，第4季以來累計上漲2.2%。二手住房價格指數第4季以來與上季相比累計上漲1.5%，預計3月價格與上月相比將小幅上漲。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，現階段上海整體城市房屋交易的基本面向好，這給予購房者一定的信心，目前的上海整體房屋交易的「小陽春」態勢值得期待。

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