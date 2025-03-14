中國房企預告業績 去年僅三成賺錢

第一財經引述Wind數據顯示，截至目前，A股、港股中有超90家房企預告2024年業績，其中三成房企預計去年將實現獲利，其餘房企則預計出現不同程度的虧損。分析認為，後續房企業績能否走出低谷，關鍵還在於房價 回穩的力度。

中國龍頭房企去年業績也是觀察房市變化的重點窗口。近期中國多家房企發布業績預告。越秀地產公告稱，受房地產 行業持續調整影響，2024年淨利預計比2023年下降50%至55%，該公司稱售房業務結轉毛利率 下跌；龍湖集團發布盈利警告，預計2024年淨利將有約35%至40%下降。主要由於受房地產行業下行影響，地產開發業務的結算收入及結算毛利率下降所致。

保利發展、萬科A、招商蛇口、綠城中國、建發股份等巨頭房企公布2024年預期業績數據，大多數房企實現盈利，僅萬科預計2024年將虧損。萬科預計2024年歸屬於上市公司股東淨損約450億（人民幣，下同），而上年同期為獲利121.63億。

對於房企虧損之因，中指研究院企業研究總監劉水分析，房企期房的銷售轉化成為營業收入需要兩年左右。2024年的財務數據對應前兩年項目的竣工結轉。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，獲利情況變動主要跟房地產市場的整體規模縮水有關，過去幾年銷售市場整體下滑，這必然會傳導至房企業績數據上，加之此前房價出現明顯調整，所以當前上市房企的業績表現，也屬於正常現象，是行業各指標傳導的結果。

而從獲利改善角度看，嚴躍進表示，企業只有現金流為正才能真正減輕包袱，如果市場價格回穩或拉升，即便企業銷售規模不變，也能一定程度上改善獲利空間，所以「穩價格」是當前重要工作。