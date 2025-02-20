中穩外資行動方案 官員稱「投資中國未來可期」

中國商務部、國家發展改革委17日發布「2025年穩外資行動方案」。中國國務院20日舉行政策例行吹風會，介紹相關情況。（取材自中國網）

中國商務部 、國家發展改革委17日發布「2025年穩外資行動方案」，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激20日在記者會上表示，各項舉措和政策措施將於2025年底前落地見效，以充分表明中國政府大力吸引外資的信心和決心。

「2025年穩外資行動方案」涵括有序擴大自主開放、提高投資 促進水平、增強開放平台效能、加大服務保障力度4個面向、共20條政策。凌激表示，本次發布的行動方案釋放了進一步對外開放的積極信號、加大政策支持力道、積極進行外商投資促進工作，並要切實解決外資企業關切的問題。

對於外界關切中國今年1月實際使用外資（FDI）金額年減13.4%，凌激回應，目前因全球經濟復甦緩慢導致全球跨境投資仍較低迷，加上外部環境嚴峻、部分跨國公司主動調整投資布局，像是汽車製造業、機械製造業、服裝業等行業的引資規模都出現不同程度下降。不過他表示，英國、韓國、荷蘭、日本 對華投資都出現兩位數增長，「我們相信投資中國未來可期。」

而關於有外資企業考慮轉移一部分中國產能到其他國家，中國商務部外資司朱冰回應，確實有一部分跨國公司正在調整在華投資規模和業務，主要是勞動密集型企業，和一些梯度轉移。

朱冰表示，一些成本敏感型企業、勞動密集型企業根據發展戰略和國內外比較優勢，在全球範圍內調整布局、轉移產能；不少外資企業則是順應中國產業升級趨勢，比如關閉手機、家電、電腦等產線，但同時增加新型顯示、新能源電池等高技術產品生產線；還有一些企業受地緣政治等因素影響，開始將一些新增的投資分散到其它國家。

朱冰指出，中國政府歡迎外國企業在華投資經營，也將依法保障其合法權益，「誠信守法的外國實體是不需要擔心的。中國政府也一如既往地歡迎世界各國的企業來華投資興業，並且致力於為合法守規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。」