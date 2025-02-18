海爾將入主新時達 耗資人民幣25億元

在停牌一周後，中國工業機器人龍頭企業新時達，控制權轉讓事宜終於塵埃落定。海爾集團近日公告，將成為新時達實際控制人。

據界面新聞報導，海爾集團16日宣布與上海新時達電氣股份有限公司達成策略合作協議。海爾此次入主新時達將總耗資人民幣25億元（約3.4億美元），採取頗為常見的兩步走方式：海爾卡奧斯先透過「協議轉讓+表決權委託」取得控制權，然後透過定增增持鞏固控制權。

協議約定新時達實控人紀德法、劉麗萍、紀翌合計轉讓10％公司股份給海爾卡奧斯工業智能，價格為每股人民幣19.61元（約2.7美元），轉讓價款合計為人民幣13億元（約1.7億美元），且不可撤銷地將合計持有的上市公司本次股份轉讓完成後剩餘全部股份（占上市公司股份總數19.24％）所享有的上市公司表決權委託給海爾卡奧斯工業智能。

鈦媒體APP指，交易完成後，新時達將成為海爾底下第六家A股上市公司（其他五家分別為海爾生物、上海萊士、盈康生命、海爾智家、雷神科技），另有一家港股上市公司眾淼控股。

海爾集團此次入主新時達是海爾在數位經濟產業生態布局中的重要一環，未來，海爾將與新時達共享全球供應鏈 、數位化行銷、精實管理、品牌資源等各項能力。同時，這也是繼去年6月海爾入主上海萊士合併計畫後，海爾在A股市場又再出手。