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中國愛用國貨 市場供過於求 全球DRAM加速跌價

記者林宸誼／綜合報導
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中國國產產品享受補貼政策，吸引中國的設備製造商等買家採購，使得從全球的DRAM供需趨於寬鬆。圖為長鑫存儲。（取材自長鑫存儲官網）
中國國產產品享受補貼政策，吸引中國的設備製造商等買家採購，使得從全球的DRAM供需趨於寬鬆。圖為長鑫存儲。（取材自長鑫存儲官網）

中國業者擴大使用中國國產DRAM，導致全球DRAM價格加速下跌，長鑫存儲技術（CXMT）等的中國國產產品享受補貼政策，吸引中國的設備製造商等買家採購，並減少從外國企業採購DRAM的產品數量，這使得從全球的DRAM供需趨於寬鬆，甚至供過於求。

日經中文網報導， 作為半導體記憶體之一的DRAM的價格下跌正在加速。1月指標性產品DDR4 8Gb批發價（大宗交易價格）較上月下跌6%，已連續五個月下跌，跌幅也達到一年十個月以來最大。

一家電子商社的相關負責人指出，使用DRAM的PC和智慧手機等數位產品需求增長乏力外，純電動汽車（EV）銷售低迷也是DRAM價格下跌的重要原因之一。

據Omdia的數據，2023年中國企業的DRAM銷售額年減約三成。Omdia高級諮詢總監南川明指出：「由於美國採取對華限制措施，市占停止擴大」。南川同時認為，「未來中國企業，可能會抓住境內的需求，市占會再次上升」。

南韓三星電子、SK海力士以及美國美光科技，是全球從事DRAM生產的三大廠商，截至2023年，這三家企業占據全球九成以上的市占。緊跟在後的是台灣南亞科技和華邦電子。在這些企業的銷售額中，中國的占比被認為二到四成。

雖有觀點認為，中國產品在技術方面不如其他國家，但一家電子商社高管指出，「對於作為賣方DRAM製造商而言，沒有市場可以代替中國，中國需求的減少將直接導致價格下跌」。

除了數據中心等使用的DDR5型產品外，三大DRAM製造商透過堆疊DRAM來製造的「高頻寬記憶體」實施生產轉型，業界相關人士指出：「為了減少手頭的傳統型DRAM庫存，這些製造商接受了降價要求」。

有觀點認為，DRAM大宗交易價格今年下半年將回升。據業界相關人士稱，三大製造商今年年內可能會停止生產DDR3型和DDR4型產品。如果這些企業停產這些產品，賣方被認為將集中於台灣企業等，「夏季以後甚至可能出現產品短缺」。

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