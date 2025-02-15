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川普政府刪減補貼、加徵關稅衝擊 台晶片業推演3情境

記者鐘惠玲／綜合報導
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川普總統13日再度點名台灣搶走美國晶片生意，暗示延後部分即將發放的半導體補助撥款，可能影響台積電、環球晶(圖)等台廠可拿到的補貼。(本報資料照片)
川普總統13日再度點名台灣搶走美國晶片生意，暗示延後部分即將發放的半導體補助撥款，可能影響台積電、環球晶(圖)等台廠可拿到的補貼。(本報資料照片)

白宮尋求重新研議晶片補助法獎勵條件，並暗示部分原預計發放的半導體補助款延後發放，伴隨川普政府有意傳出對台晶片課稅，補貼與關稅議題交錯下，業界推演台積電、環球晶等台廠面臨三大情境，無論哪種情境發生，「漲價」與「美企成本墊高」恐都難避免，進而使得半導體通膨現象再起。

業界分析，白宮其實就是希望落實「美國製造」，從其最新對晶片補助法的態度來看，應是朝提高領補貼門檻甚至削減補貼為主要方向；而川普緊咬對台晶片課稅議題，這些變因發展下來的三套劇本分別是：情境一、提高補貼門檻甚至削減補貼並對台晶片業課稅；情境二、提高補貼門檻甚至削減補貼，但不對台晶片業課稅；情境三、砍補貼與對台晶片業課稅只是政治手段，最後什麼都沒發生，維持現狀。

上述三種情境中，情境一對台積電、環球晶等台廠最不利，不僅美國投資建廠成本會比預期更高，且非美國製造產品輸美又面臨關稅問題。這時，台廠就必須仔細盤點供應鏈與客戶動態，更精確分配客戶訂單美國與非美製造比率，但無論再怎麼精確，台廠美國產能一定比非美產能少，各地廠區產能利用率也可能出現變化。

情境二殺傷力居次，台廠最大的壓力來自美國成本製造成本提高，但相對非美產線可作為緩衝產能，盡力滿足銷美客戶需求。

第三種情境也不一定不會發生，畢竟川普過往也曾經有過口號政策，若情境三發生，是對台廠最好的情況。

業界人士指出，無論川普政府有哪些新動作，無疑對美國都是「七傷拳」，基本上看似美方從對台廠課稅或少給一些補貼等方面獲得利益，但台積電先進製程領先全球，具有訂價優勢，美方關稅與削減補貼墊高台積電關稅，台積電自然會透過漲價方式轉嫁成本，最後受害的還是高通、博通、輝達等美企。

業界感嘆，做生意要將本求利，賠錢生意沒人做，美國廠的折舊攤提少了政府補助金來幫忙抵減，總成本墊高，能負擔在美國生產的產品項目就會減少，需求降低。若業者有分階段建置計畫，第一階段建廠因為頭洗一半，不得不投入，但後續階段計畫還要不要進行，可能就會仔細盤算。

川普總統13日再度點名台灣搶走美國晶片生意，暗示延後部分即將發放的半導體補助撥款...
川普總統13日再度點名台灣搶走美國晶片生意，暗示延後部分即將發放的半導體補助撥款，可能影響台積電(圖)、環球晶等台廠可拿到的補貼。(路透)

晶片 台積電 川普

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