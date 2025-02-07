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聯想摩托羅拉 日本市占升至第三

記者黃雅慧／綜合報導

市調機構Techinsights最新數據顯示，聯想摩托羅拉在去年第四季首次升至日本智慧手機市場第三名，市占達到8.5%，創下紀錄。分析認為，能取得如此成績，主要得益於聯想在2023年下半年對日本手機製造商FCNT的收購及2024年最後一季推出多個全新產品。

Techinsights表示，在蘋果長期占據日本手機市場主導地位下，面對谷歌、夏普、Sony、三星及中國品牌等安卓OEM之間的激烈競爭，聯想摩托羅拉近期表現非常出色，擠進前三名，僅次於蘋果和谷歌，領先於夏普、三星和Sony。

聯想摩托羅拉的成功主要歸功於其高性價比和強大的品牌知名度。近年來，該品牌在日本市場廣受消費者歡迎，市占持續攀升。同時，聯想摩托羅拉還透過多元化銷售通路增強市場滲透力，進一步推動了銷量增長。

2024年聯想摩托羅拉發布一系列新產品，如arrows We2、arrows We2 Plus、moto g64 5G和edge 50s pro等。

日本市場之外，聯想摩托羅拉在北美市場也穩居第三位。2024年第四季，該品牌憑藉15%的最高年增率領跑全球十大智慧手機品牌。

日本 夏普 三星

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