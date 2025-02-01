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中國百大房企 一月銷售總額按年下降16.5%

記者陳湘瑾／即時報導
中國2024年國有土地使用權出讓收入在2024年為4.87兆元人民幣，按年下降16%，這已經是土地出讓收入持續縮水的第三年。（中新社）
中國2024年國有土地使用權出讓收入在2024年為4.87兆元人民幣，按年下降16%，這已經是土地出讓收入持續縮水的第三年。（中新社）

中指研究院監測最新數據顯示，2025年1月，中國前100大房企的銷售總額為人民幣2350.3億元(約326億美元)，按年下降16.5%。中指研究院指出，今年1月份逢春節假期，一定程度上影響銷售，致使1月份銷售額按年出現下降，但相比2024年超30%的降幅有明顯收窄。

數據顯示，1月銷售總額超過人民幣百億的房企有5家，較去年同期減少2家，人民幣五十億房企8家，較去年同期持平。其中，前10大房地產企業的銷售額均值為人民幣105.6億元，較上年下降11.8%；銷售排行11-30名的大房企銷售額均值為人民幣34.9億元，較上年下降16.5%；銷售排行31-50名的房企銷售均值為人民幣13.1億元，較上年下降31.3%

中指院分析指出，一月各地房地搭配「迎新年、購新房」的促銷活動，一方面通過集中展示房源、舉辦各種迎新春、慶新年遊藝活動，擴大宣傳力度和影響範圍；一方面，開發企業對返鄉客群制定針對性的銷售方案，形式上通過線上線下聯動，推介優質房源；此外，也透過購房送家電、送旅遊、減免物業費、送車位等促銷活動，加大促銷售力度。

中指研究院預計，節後成交量將出現一定回升，第一季度來看，由於去年一季度新房成交規模為近年較低水平，在低基數影響下，整體同比或將保持平穩；二手房受部分小區價格逐漸調整到位及核心城市業主預期改善，預計成交量仍將保持一定規模，但市場持續回穩仍需政策加力支持。

春節 房地產

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