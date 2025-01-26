中國AI拓展至聊天機器人之外 與美國發展並駕齊驅

中國企業陸續在聊天機器人的基礎上開發超越聊天機器人功能的產品。(路透)

繼DeepSeek和字節跳動陸續發表和OpenAI 的ChatGPT競爭的人工智慧 （AI）模型之後，許多中國企業上周陸續在此基礎上開發超越聊天機器人功能的產品。

百度 上周二表示，可快速製作簡報及其他文件整合的生成式AI的「文庫」平台，截至去年底已吸引4,000萬付費用戶，營收較去年同期成長60%。更新功能已於上周推出給用戶，譬如利用AI根據企業財務報告生成簡報。

顧能（Gartner）數據和分析北京團隊研究總監閆斌估計，中國已有超過10%的企業在使用AI，高於約六個月前的8%。他周三指出，比起原先2個百分點的成長費了一年以上的時間，企業正加快採用AI的速度。

AI代理也即將大規模進入中國市場。根據CNBC取得的內部訊息，騰訊執行長馬化騰1月13日對員工的演講中表示，騰訊計劃很快將AI代理整合到微信 （WeChat）。

萬方家族辦公室（Raffles Family Office）私募投資主管黃雁青（Jo Huang）認為，中國在AI產業正和美國並駕齊驅之速快速發展。

有些中國開發的AI 應用也在海外使用。阿里巴巴的國際事業本月初宣布，AI驅動的產品搜尋引擎「Accio」已吸引50萬家小型企業用戶。

「Accio」於去年11月推出，允許企業透過少量文字或圖片提示來搜尋批發產品，並為用戶提供這些產品在消費者中的受歡迎程度及預期獲利的分析。

電子商務公司amazing.com執行長Mike McClary表示，Accio將研究時間從數周縮短到一天左右。他表示，過去使用的Alibaba.com 和亞馬遜 （Amazon）需要瀏覽數百甚至數千個搜尋結果，然後再和五到十家供應商逐一談判，最後才能選定一家合作。

McClary指出，「下一個扭轉大局的技術」將是利用AI將產品圖片置入任何場景中以生成廣告。