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字節跳動布局AI 確立5大研究方向

記者林宸誼／綜合報導

字節跳動在AI領域的布局不僅愈來愈深入，也開始偏向長期主義。字節跳動旗下的豆包大模型團隊設立代號為「Seed Edge」的研究項目，確立五大研究方向，鼓勵項目成員探索更長周期、不確定的和大膽的通用AI（AGI）研究課題。

研究方向包括深入探索推理和感知能力的邊界、新一代模型設計的軟硬一體化探索、創新AI學習範式以及下一個擴展（scaling）方向。凸顯字節跳動在通用人工智慧領域的戰略部署和前瞻性思考。

界面新聞報導，接近字節的知情人士透露，Seed Edge的目標是探索AGI的新方法，代號名中「Seed」即豆包大模型團隊名稱，「Edge」代表最前沿的AGI探索。

Seed Edge鼓勵跨模態、跨團隊合作，為專案成員提供寬鬆的研究環境，實行採用更長周期的考核方式，以保障挑戰真正顛覆性的AGI課題。同時，Seed Edge也將得到單獨的算力資源保障。

通用AI（AGI，Artificial General Intelligence），指的是具備與人類同等智慧水準，可以在各種不同的任務和環境中表現出類似人類的智慧行為的人工智慧系統。

它能夠理解、學習和應用知識，進行推理、解決問題、做出決策、進行自然語言交流、感知和理解世界等，並且可以在多個領域和任務中靈活地適應和表現出色，而不僅僅局限於特定的單一任務。

AI 人工智慧

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