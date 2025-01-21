不怕川普上任與春節長假封關 台股外資沒退場

台股 不懼美國總統川普上台、長假在即，距離龍年封關倒數還有戲。外資20日再買超91.5億元（台幣，下同），主要點火台積電 、鴻海等科技股，帶動加權指數上漲118點，收2萬3266點，成交量受部分資金休兵影響，降至2799.2億元，為今年來最低量。

統計至20日，金龍年累計漲點達5170.7點，僅次於36年前、1989年蛇年的5710.2點；累計漲幅28.5%，暫居歷年農曆年第四大漲幅。

三大法人20日同步站在買方，合計買超139.1億元，其中，外資買超91.5億元，連三買、累計477.2億元，惟期貨淨空單增加2858口至3萬4721口，期現貨並未同步偏多操作；投信賣轉買超23.2億元，自營商亦賣轉買超24.2億元。八大公股行庫順勢調節34.1億元。

台積電ADR溢價大，加上輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳 旋風訪台再掀人工智慧（AI）股氣勢，相關概念股普遍走強，帶動台股20日開盤氣勢如虹，一度大漲198點達2萬3346點，終場上漲118點收2萬3266點，成交量縮至2799.2億元。台積電在外資進場大買46.8億元下，早盤曾漲至1135元，終場雖收平盤1120元，但其他科技權值股表現亮麗，鴻海、聯發科、廣達各上漲2.5%、1%、2.5%，而獲輝達執行長黃仁勳欽點有大訂單的緯創更大漲7.1%。

上市19大類股中，僅塑膠、航運、金融、汽車、紡織纖維收黑，其餘都收紅。千金股僅台積電維持平盤，其餘均上漲，以AES-KY漲停上漲9.8%最高，世芯-KY上漲8.9%居次，仍維持16千金。世芯-KY股價大漲260元達3165元，使「三千俱樂部」除股王信驊、股后力旺外，再增一成員。

綜合統一投顧董事長黎方國及台新投顧副總經理黃文清看法，台股20日成交量急凍，主要是時間接近封關日及長假，加上觀望川普上任美國總統後政策、美股周一因馬丁路德金恩紀念日休市，法人、中實戶逐漸退出。

黎方國進一步指出，從台積電僅維持平盤，可看出目前盤面較缺乏主流股，買盤僅零星點火個股，預期距離封關最後兩個交易日，台股小幅波動機率較高，指數空間不大。