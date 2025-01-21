我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞資協商卡關 好市多工會勞工 最快2月發動罷工

終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

不怕川普上任與春節長假封關 台股外資沒退場

記者王奐敏／綜合報導

台股不懼美國總統川普上台、長假在即，距離龍年封關倒數還有戲。外資20日再買超91.5億元（台幣，下同），主要點火台積電、鴻海等科技股，帶動加權指數上漲118點，收2萬3266點，成交量受部分資金休兵影響，降至2799.2億元，為今年來最低量。

統計至20日，金龍年累計漲點達5170.7點，僅次於36年前、1989年蛇年的5710.2點；累計漲幅28.5%，暫居歷年農曆年第四大漲幅。

三大法人20日同步站在買方，合計買超139.1億元，其中，外資買超91.5億元，連三買、累計477.2億元，惟期貨淨空單增加2858口至3萬4721口，期現貨並未同步偏多操作；投信賣轉買超23.2億元，自營商亦賣轉買超24.2億元。八大公股行庫順勢調節34.1億元。

台積電ADR溢價大，加上輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風訪台再掀人工智慧（AI）股氣勢，相關概念股普遍走強，帶動台股20日開盤氣勢如虹，一度大漲198點達2萬3346點，終場上漲118點收2萬3266點，成交量縮至2799.2億元。台積電在外資進場大買46.8億元下，早盤曾漲至1135元，終場雖收平盤1120元，但其他科技權值股表現亮麗，鴻海、聯發科、廣達各上漲2.5%、1%、2.5%，而獲輝達執行長黃仁勳欽點有大訂單的緯創更大漲7.1%。

上市19大類股中，僅塑膠、航運、金融、汽車、紡織纖維收黑，其餘都收紅。千金股僅台積電維持平盤，其餘均上漲，以AES-KY漲停上漲9.8%最高，世芯-KY上漲8.9%居次，仍維持16千金。世芯-KY股價大漲260元達3165元，使「三千俱樂部」除股王信驊、股后力旺外，再增一成員。

綜合統一投顧董事長黎方國及台新投顧副總經理黃文清看法，台股20日成交量急凍，主要是時間接近封關日及長假，加上觀望川普上任美國總統後政策、美股周一因馬丁路德金恩紀念日休市，法人、中實戶逐漸退出。

黎方國進一步指出，從台積電僅維持平盤，可看出目前盤面較缺乏主流股，買盤僅零星點火個股，預期距離封關最後兩個交易日，台股小幅波動機率較高，指數空間不大。

台積電 台股 黃仁勳

上一則

廣州去年出口值 突破7000億元人民幣

下一則

中國多家鋼企 去年虧損持續擴大

延伸閱讀

川普就職演說 南加華人社區如此評說

川普就職演說 南加華人社區如此評說
黃仁勳在北京讚華為3摺機「不可思議」 稱中國有恩於Nvidia

黃仁勳在北京讚華為3摺機「不可思議」 稱中國有恩於Nvidia
川普擬2月1日起對加墨徵收25%關稅 中國暫逃過加徵

川普擬2月1日起對加墨徵收25%關稅 中國暫逃過加徵
魯比歐成川普新閣員第一人 首要任務抗中

魯比歐成川普新閣員第一人 首要任務抗中

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳參與矽品潭科廠啟用揭牌典禮。（記者許正宏／攝影）

輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

2025-01-16 07:20
黃仁勳本周走訪中國和台灣。（路透）

被點名的股票還是跌了 NVIDIA黃仁勳光環已失？

2025-01-14 22:50
Jefferies金融集團分析師柯提斯（Blayne Curtis）看好博通（Broadcom）的AI商機。（路透）

今年晶片股首選？分析師點名「這三檔」

2025-01-15 00:00
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）離台後飛抵北京，出席輝達北京分公司尾牙。圖為他17日晚間在台北南港展覽館結束代工廠緯創尾牙行程，隨後趕往輝達台灣分公司尾牙。（中央社）

黃仁勳赴北京吃尾牙 指Nvidia中國員工離職率全球最低

2025-01-19 13:57
Ray-Ban Meta智慧眼鏡增添人工智慧（AI）影音與語音即時翻譯功能。（路透）

智慧眼鏡市場競爭激烈 拚外觀拚價格不斷增加新功能

2025-01-13 13:09
輝達執行長黃仁勳去年底出席位於曼谷的「泰國AI願景」記者會。（路透）

不跟科技大老站隊「川普2.0」黃仁勳缺席就職典禮

2025-01-19 21:50

超人氣

更多 >
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權
這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈
張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒
新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告

新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告