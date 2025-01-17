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中國車企銷量前10強大洗牌 比亞迪領先擴大

記者林宸誼／綜合報導
比亞迪連續第三年奪得中國車市銷量冠軍。(新華社)
比亞迪連續第三年奪得中國車市銷量冠軍。(新華社)

中國汽車市場競爭格局發生變化的同時，車企銷量排名大洗牌。2024年是比亞迪連續第三年奪得銷量冠軍，其他企業與比亞迪之間的銷量差距進一步拉大。零售銷量排名前五車企中，也僅留下一汽大眾一家中外合資車企。

第一財經報導，中國乘聯會發布的零售銷量排名前十車企中，比亞迪去年以371.2萬輛的銷售成績排在第一，其次是吉利的177.3萬輛、一汽大眾的160.9萬輛、長安的136.6萬輛和奇瑞的133.5萬輛。排在前十的車企中，還包括上汽大眾、上汽通用五菱、一汽豐田、廣汽豐田和特斯拉中國。

值得注意的是，在銷量排名前十車企中，僅有比亞迪、吉利汽車、奇瑞汽車、上汽通用五菱和特斯拉中國銷量增長，合資車企銷量普遍下降。

中國電動車百人會副理事長張永偉指出，中國市場的變化超出了許多國內外企業的預期，他們之所以沒跟上這種變化，是過去的老模式造成，真正能夠再進一步造成內外分化的核心不是電動化，而是智慧化。從現在的苗頭來看，本土企業有先行優勢，特別是本土智慧汽車。

與2023年相比，零售排名前十企業中，上汽通用和長城跌出前十，上汽通用五菱和特斯拉中國取而代之。

過去多年來，一汽大眾、上汽大眾和上汽通用位居車企前三，如今上汽通用跌出前十，上汽大眾跌出前五，反映合資車企面臨的挑戰巨大。而先前日產、本田等合資品牌如今也已不在前十之列。此外，一汽大眾也由2023年的第二名後退至第三，被吉利汽車反超。

乘聯會秘書長崔東樹表示，在燃油車市場整體下降的背景下，部分龍頭自主品牌的新能源產品已攻入合資品牌的核心細分市場，而錯失新能源汽車增量市場的合資品牌，正遭遇細分市場萎縮帶來的壓力，車企加快轉型才能面臨未來競爭。

從前十車企來看，龍頭自主車企整體發展較好，比亞迪、奇瑞、吉利等銷量大幅增長，主要是新能源產品占據了一席之地。自主車企表現分化，長城、長安等車企，在新能源市場中的表現相對較弱。

比亞迪 特斯拉 豐田

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