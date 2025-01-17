我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公安曝演員王星遭詐騙過程 中泰警方已逮12人

藍色廂型車野火下倖存照瘋傳 車主尖叫：它居然沒事

推免稅購物 消費仍下滑 海南今年加大發放消費券

財經新聞組／綜合報導

離島免稅購物是海南旅遊消費的金字招牌。但據海口海關統計，2024年海關共監管海南離島免稅購物金額309.4億元（人民幣，下同，約42.36億美元），購物人數568.3萬人次，購物件數3308.2萬件。與2023年相比，上述三項數據均有不同程度下滑。 　　

中新社報導，為提振買氣，今年海南省政府提出，將優化離島免稅政策，引導差異化經營，加快「免稅+」行業融合，離島免稅經營主體銷售額520億元。

海南省商務廳廳長張斌16日在海南省七屆人大四次會議「廳局長通道」上受訪表示，今年海南將從多個方面提振離島免稅銷售：在優化供給方面，支持離島免稅企業引進更多國際消費品牌，讓更多中國國內潮品進入免稅店，有更多消費新品在免稅店展示和銷售。在改進服務上，海南將推進優化免稅品購買方式，擴大「即購即提」商品品類。

張斌說，今年還將加大消費券投放力度。新年伊始海南多地已開始離島免稅消費券的投放，三亞市本輪消費券將延續至春節前，每三天一輪，分四種滿減額度向市場投放。與此同時，海南各免稅店也已拉開促銷大幕，如cdf海口日月廣場免稅店推出爆品低至5折、進店領取禮品、消費滿減等活動。

鎮海南省旅遊和文化廣電體育廳廳長陳鐵軍表示，今年海南將開展更多體育賽事、文化演藝活動，使其與傳統景區、商圈以及免稅購物相結合進行導流。

 海控全球精品免稅城有限公司總經理助理劉加受訪時說，2025年將推動免稅消費與國風國潮、演唱會經濟的融合，聯合航司開展「機票當錢花」主題營銷活動。

機票

上一則

台幣在33美元折返跑 攀上一周高點

下一則

寧德投資轉向 聚焦整車、充換電與電力企業等領域

延伸閱讀

山火重創洛杉磯 慈濟美國設關懷中心啟動賑災

山火重創洛杉磯 慈濟美國設關懷中心啟動賑災
歡迎遊客來過春節 廣東放送800萬消費券

歡迎遊客來過春節 廣東放送800萬消費券
中國大連海關扣2本台灣教科書 稱地圖違反一中原則

中國大連海關扣2本台灣教科書 稱地圖違反一中原則
「能繳學費？」 消費券當薪水網路炸鍋 長春地產商遭約談

「能繳學費？」 消費券當薪水網路炸鍋 長春地產商遭約談

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳參與矽品潭科廠啟用揭牌典禮。（記者許正宏／攝影）

輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

2025-01-16 07:20
她也表示，債市所謂「期限溢價」（term premium）已經「開始回歸正常水準」。(路透)

全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售

2025-01-08 22:55
查克柏格嘲諷蘋果 「坐享其成20年」。(美聯社)

查克柏格諷蘋果靠喬布斯餘蔭吃老本 「坐享其成20年」

2025-01-11 10:48
美國公債價格10日大跌、長殖利率飆上2023年底來最高，基準的10年期美債利率如今已逼近4.8%，萬一跨越5%門檻，將觸動股市警鈴大響。（路透）

10年期美債殖利率逼近5% 股市如臨大敵？分析師曝重要訊息

2025-01-11 07:20
黃仁勳本周走訪中國和台灣。（路透）

被點名的股票還是跌了 NVIDIA黃仁勳光環已失？

2025-01-14 22:50
美國最新出爐的就業報告比預期強勁，就業人數激增，失業率回降，預料聯準會（Fed）月底將不會進一步降息，美股早盤四大指數盡墨。路透

美就業數據強勁 美債殖利率飆升 道瓊挫逾660點

2025-01-10 11:06

超人氣

更多 >
川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」
輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部
退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點

退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點
Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？

Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？
TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響

TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響