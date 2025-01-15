我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

粉紅洛杉磯：加州預防火勢蔓延的「粉紅色阻燃劑」

被點名的股票還是跌了 NVIDIA黃仁勳光環已失？

中國提振觀光 去年免簽入境暴漲112.3%

記者黃雅慧／綜合報導
中國2024年免簽入境外國人達到2011.5萬人次，較去年同期暴漲112.3%。圖為在北京遊覽的外國遊客。（新華社資料照片）
中國2024年免簽入境外國人達到2011.5萬人次，較去年同期暴漲112.3%。圖為在北京遊覽的外國遊客。（新華社資料照片）

中國官方免簽政策效應逐漸出現，最新數據顯示，中國2024年免簽入境外國人高達2011.5萬人次、較去年同期暴漲112.3%。

綜合央視新聞、中新網報導，中國移民管理局14日舉行記者會，發布2024年移民管理工作數據。中國移民管理局發言人、綜合司副司長呂寧表示，2024年中國全國移民管理機構，累計查驗出入境人員6.1億人次，年增43.9%；其中中國居民2.91億人次、港澳台居民2.54億人次、外國人6488.2萬人次，年增率分別上升41.3%、38.8%、82.9%。

護照簽發方面，共簽發普通護照2331.9萬本、中國居民往來港澳台證件簽注9451.4萬張（件）次，分別年增26.5%、9.8%。簽發港澳台居民來往中國通行證257.8萬張，較2023年疫情後集中辦證高峰稍有下降；簽發外國人簽證證件259.7萬本次、年增52.3%。

出入境交通運輸工具部分，查驗出入境交通運輸工具3256.6萬架（列、艘、輛）次，年增38.8%；其中飛機87.9萬架次、列車10.1萬列次、船舶43.7萬艘次、機動車輛3114.9萬輛次，年增率分別上升62.6%、11%、8.2%、38.9%。

中國單方面免簽政策施行後，提振多地旅遊、消費。近期中國社交媒體狂傳南韓旅客透過免簽到上海旅遊熱，「上海遍地都是韓國人」、「韓國人來上海過周末」等話題熱度上升。

中國國務院辦公廳13日發布《關於進一步培育新增長點繁榮文化和旅遊消費的若干措施》，其中提到有序擴大單方面免簽國家範圍，適當延長免簽時間。但未具體提及免簽時間表，或說明哪些國家符合資格。外界普遍認為，今年還會持續單方面擴大免簽政策範圍。

中國移民管理局去年12月17日公告稱，全面放寬優化過境免簽政策，將過境免簽外國人在境內停留時間，由原72小時和144小時，均延長為240小時（10天），同時新增21個口岸為過境免簽人員入出境口岸，意即符合條件的俄羅斯、巴西、英國、美國、加拿大等54國人員，從中國過境前往第三國（地區），可從24個省（區、市）60個對外開放口岸中任一口岸免簽到中國，可在規定區域停留活動不超過240小時。

移民 護照 國務院

上一則

造車新勢力要開始賺錢？零跑汽車去年Q4淨利轉正

下一則

彭博：美國矛頭轉向台積電 16奈米以下銷售全部列管

延伸閱讀

「洋餐」改變腸菌？亞裔兒童食物過敏高40% 華裔專家想解謎

「洋餐」改變腸菌？亞裔兒童食物過敏高40% 華裔專家想解謎
免簽政策顯成效 中國2024免簽入境外國人增112%

免簽政策顯成效 中國2024免簽入境外國人增112%
吃多了「洋餐」改變腸胃菌群？ 在美亞裔童食物過敏高40%

吃多了「洋餐」改變腸胃菌群？ 在美亞裔童食物過敏高40%
市府擬再關13間庇護所 長島市1地點入列

市府擬再關13間庇護所 長島市1地點入列

熱門新聞

量子運算概念股7日盤後股價暴跌，因輝達執行長黃仁勳表示，距離「非常有用的」量子電腦問世，可能還有數十年之遙。(路透)

黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%

2025-01-07 22:04
她也表示，債市所謂「期限溢價」（term premium）已經「開始回歸正常水準」。(路透)

全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售

2025-01-08 22:55
特斯拉自上海廠銷往歐洲、加拿大等其他市場的電動車，所採用的即是寧德時代的電池。(路透)

特斯拉為什麼大跌？恐怕跟寧德時代有關

2025-01-08 08:42
查克柏格嘲諷蘋果 「坐享其成20年」。(美聯社)

查克柏格諷蘋果靠喬布斯餘蔭吃老本 「坐享其成20年」

2025-01-11 10:48
美國公債價格10日大跌、長殖利率飆上2023年底來最高，基準的10年期美債利率如今已逼近4.8%，萬一跨越5%門檻，將觸動股市警鈴大響。（路透）

10年期美債殖利率逼近5% 股市如臨大敵？分析師曝重要訊息

2025-01-11 07:20
美國最新出爐的就業報告比預期強勁，就業人數激增，失業率回降，預料聯準會（Fed）月底將不會進一步降息，美股早盤四大指數盡墨。路透

美就業數據強勁 美債殖利率飆升 道瓊挫逾660點

2025-01-10 11:06

超人氣

更多 >
這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱

這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱
好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買

好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買
洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲
NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」

NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」
中樂透買洛杉磯海景豪宅被燒毀 史上最高20.4億得主變苦主

中樂透買洛杉磯海景豪宅被燒毀 史上最高20.4億得主變苦主