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川普關稅政策帶給市場不確定性 中釋多項穩匯訊號

記者黃雅慧／綜合報導

川普即將就任美國總統，其關稅政策帶給市場不確定性，也帶給包括人民幣在內的亞洲貨幣貶值壓力。對此，中國官方頻出手，13日一舉釋放多項穩匯訊號，包括將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.5上調至1.75、中國外匯市場指導委員會會議強調「三個堅決」、人行行長潘功勝強調防範匯率超調風險，試圖為市場注入強心針。

13日人民幣對美元中間價報7.1885，較10日調升6點，創1月7日以來新高，和路透預測偏離擴至逾1550點，為七個月以來最大偏離。在官方釋出穩匯率訊號下，人民幣未見明顯走強，在岸人民幣維持在7.33左右，離岸人民幣也還在7.35之下。

分析指出，上調跨境融資宏觀審慎調節參數，意味著增加企業和金融機構跨境資金來源，例如企業可以借入更多的外債，從而增加境內美元的流動性，進而緩和人民幣貶值壓力。港媒引述外電報導指出，法巴銀行大中華區外匯及利率策略主管王菊表示，很難稱上調跨境融資宏觀審慎調節參數的舉措是否會奏效，因為這一次面臨關稅挑戰，而且考慮到利差因素，企業可能會認為以美元借款缺乏吸引力。

融資 匯率 關稅

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